"Шахтар" дозаявив на новий сезон форварда, яким цікавилися в Росії

111 Читать новость на русском
Олареванджу Кайоде
Олареванджу Кайоде / ФК "Шахтар"

Донецький "Шахтар" дозаявив на майбутній сезон в УПЛ ще трьох футболістів.

Про це повідомляється на офіційному сайті української Прем'єр-ліги.

Читайте також: Стало відомо, коли "Шахтар" представить нову домашню форму

В обойму внесені хавбеки Майкон і Максим Малишев, а також форвард Олареванджу Кайоде, яких раніше в заявці не було. Таким чином, всі ці гравці, швидше за все, залишаться в розташуванні донецького клубу.

Раніше повідомлялося, що Кайоде на правах оренди може перейти в московський "Спартак" або "Газіантепспор". У попередньому сезоні УПЛ 26-річний нігерієць зіграв в 10 матчах, забивши 1 гол і зробивши 1 асист.

Малишев в червні травмував ногу. Минулого літа півзахисник переніс операцію на коліні. Через травми і тривале відновлення Максим зіграв всього в 4 матчах за "Шахтар" в попередньому сезоні.

Читайте також: Ісмаїлі потрапив у сферу інтересів фіналіста Ліги чемпіонів

Майкон навесні отримав серйозне пошкодження. У бразильця діагностовано травму хрестоподібних зв'язок колінного суглоба. Півзахисникові зробили операцію, він пропустить, як мінімум, півроку.

Новий сезон "Шахтар" розпочне 28 липня, коли в Одесі розіграє з "Динамо" Суперкубок України.

Також "Шахтар" та італійська "Рома" домовилися про дату проведення товариського матчу. Поєдинок відбудеться 11 серпня на Олімпійському стадіоні в Римі.

blog_ava
Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК порахувала 98 відсотків голосів
сьогодні
181677
Теги: Новини Спорту Спорт Шахтар УПЛ Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Лунін продемонстрував фантастичну техніку на тренуванні "Реалу": фанати в шоці (відео)
сьогодні 16:22 Лунін продемонстрував фантастичну техніку на тренуванні "Реалу": фанати в шоці (відео)
1430
Трансфери команд УПЛ: онлайн
22 липня 17:48 Трансфери команд УПЛ: онлайн
9665
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
17 липня 13:32 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
4940
Володимир Кличко провів спаринг: відео
сьогодні 14:10 Володимир Кличко провів спаринг: відео
1704
Forbes назвала список найдорожчих спортивних клубів: у топ-50 лише 8 футбольних команд
сьогодні 13:33 Forbes назвала список найдорожчих спортивних клубів: у топ-50 лише 8 футбольних команд
543
Новини
Більше новин
Залиште відгук