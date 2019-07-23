"Шахтар" дозаявив на новий сезон форварда, яким цікавилися в Росії
Донецький "Шахтар" дозаявив на майбутній сезон в УПЛ ще трьох футболістів.
Про це повідомляється на офіційному сайті української Прем'єр-ліги.
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В обойму внесені хавбеки Майкон і Максим Малишев, а також форвард Олареванджу Кайоде, яких раніше в заявці не було. Таким чином, всі ці гравці, швидше за все, залишаться в розташуванні донецького клубу.
Раніше повідомлялося, що Кайоде на правах оренди може перейти в московський "Спартак" або "Газіантепспор". У попередньому сезоні УПЛ 26-річний нігерієць зіграв в 10 матчах, забивши 1 гол і зробивши 1 асист.
Малишев в червні травмував ногу. Минулого літа півзахисник переніс операцію на коліні. Через травми і тривале відновлення Максим зіграв всього в 4 матчах за "Шахтар" в попередньому сезоні.
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Майкон навесні отримав серйозне пошкодження. У бразильця діагностовано травму хрестоподібних зв'язок колінного суглоба. Півзахисникові зробили операцію, він пропустить, як мінімум, півроку.
Новий сезон "Шахтар" розпочне 28 липня, коли в Одесі розіграє з "Динамо" Суперкубок України.
Також "Шахтар" та італійська "Рома" домовилися про дату проведення товариського матчу. Поєдинок відбудеться 11 серпня на Олімпійському стадіоні в Римі.
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