"Шахтар" думає, що ми тут всі живемо на кокаїні, – президент "Інгульця"

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Олександр Поворознюк
Олександр Поворознюк / ФК "Інгулець"

Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк повідомив, що у футболістів його команди напередодні фіналу Кубка України будуть брати допінг-проби представники УЄФА.

Керівник команди з Петрово прокоментував цю подію на своїй сторінці у Facebook.

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А тепер про новину, яка щойно прийшла на електронну пошту "Інгульця". 12 травня в село Володимирівка на базу "Інгульця" приїжджає комісія УЄФА для того, щоб взяти вибірково у семи футболістів допінг-контроль.

"Ви уявляєте, УЄФА приїжджає в Петрово. Це ж наскільки нас потрібно боятися, що "Шахтар" думає, що ми тут всі живемо на кокаїні. Але нічого, переживемо і це", – написав Поворознюк.

До слова, у фіналі Кубка України "Інгулець" зіграє з "Шахтарем". Поєдинок відбудеться 15 травня у Запоріжжі, початок гри запланований на 21:00.

Нещодавно Поворознюк заявив, що побудує нову арену для "Інгульця", якщо команда виграє Кубок України. За перемогу у фіналі турніру президент пообіцяв футболістам високі премії в розмірі 10 мільйонів гривень. Крім того, Поворознюк повідомив, що дасть гравцям преміальні навіть якщо вони програють "Шахтарю", але гідно.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Шахтар
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