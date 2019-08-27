"Шахтар" громить в дербі, "Динамо" оступається з аутсайдером, лідерство "Десни": 5 тур УПЛ

П'ятий тур УПЛ було розтягнуто аж на три дні через довгі вихідні в Україні. Та шість матчів мали чимало несподіванок. Тут і нічия "Динамо" та "Олімпіка", розгромна поразка "Олександрії", десятий матч "Зорі" та інші цікаві речі.

Нічия "Динамо", яка рівноцінна поразці

Головний матчем туру стала битва "Динамо" та аутсайдера УПЛ "Олімпіка". До цього матчу гості не набрали жодного очка. Але розжилися першим у матчі проти киян, так ще й на їх полі.

Дивіться відео: "Динамо" сенсаційно зіграло внічию з "Олімпіком", команди догравали матч вдесятьох

Інформаційного шуму навколо цього матчу було вдосталь. Ще більше його стало після фінального свистка. Це перший матч Михайличенка після повернення (хоча і "Олімпік" на цей матч вийшов з новим-старим тренером Ігорем Климовським). Та він нічого не зумів зробити. Так, команда перебудувалася, але "Олімпік" доволі легко справлявся з усіма атаками "Динамо". І скористався однією з перших помилок, забивши гол.

Гол Циганкова у відповідь виглядає не як логічний результат, а як неочікуваний "вибух". Без нього і гравцям, і тренерському штабу, і керівництву клубу було б непереливки.

Банери туру

На матч проти "Олімпіка" фанати "Динамо" вивісили одразу два банери. Один з них був присвячений Дню Незалежності (матч відбувся саме 24 серпня".

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Другий – президенту "Динамо" Ігорю Суркісу та його рішенню призначити Олексія Михайличенка на посаду головного тренера. Більше про цей банер – за посиланням.

Розмова туру

Після матчу з "Олімпіком" фанати "Динамо" доволі жорстко поговорили з гравцями київського клубу. Дісталося всім, у тому числі й легіонерам. Цікаво, чи вони хоч щось зрозуміли з почутого?

Відео розмови фанатів та гравців "Динамо"

Стабільність чемпіонату

І знову "Олімпік" матч чемпіонату закінчував у меншості. Цього разу пряму червону картку отримав Гришко. Команда лише у першому турі не отримала вилучення, але вже у матчі проти "Колоса" одразу двоє гравців "Олімпіка" отримали червоні картки. Тож вилучення Гришка стало п'ятим для команди за п'ять матчів чемпіонату. А також це третя гра, де вилучають і суперників "Олімпіка".

"Десна" рветься в лідери

Минулого сезону майже чемпіонський темп показала "Олександрія". Це дозволило команді фінішувати на третій позиції. Цього року на це вже претендує чернігівська "Десна". Команда після п'яти турів посідає друге місце. В останньому матчі "сіверяни" на виїзді розгромили саме "Олександрію".

Як це було: "Десна" у матчі з вилученням розгромила "Олександрію" на виїзді

Та варто відзначити, що до вилучення Мірошниченка та призначеного пенальті гра була доволі рівною. Вже у меншості "Олександрія" пропустила ще двічі, і програла. Однак тут варто додати, що за весь матч команда Шарана так і не завдала жодного удару в площину воріт суперника. І це на власному полі. Невдовзі ж їм стартувати у груповому етапі Ліги Європи. А там суперники будуть складніші.

До слова, "Десна" стає автором 1000-й великої перемоги в історії чемпіонатів України.

"Ворскла" теж хоче в топ-6

Ще один матч, який закінчився розгромом гостей 0:3, стала гра "Колоса" проти "Ворскли". При цьому дубль оформив Ігор Пердута, який, зазвичай, виступає на позиції правого захисника. Цього разу тренер відправив його у півзахист, і футболіст забив на початку кожного з таймів. До цього захисник в УПЛ забивав лише один раз, у ворота тоді ще "Таврії".

Варто побачити: "Ворскла" розгромила "Колос" на виїзді, захисник оформив дубль

"Колос" же за весь матч завдав лише один удар в площину воріт суперників. Замало, коли пропускаєш три на своєму полі.

Герой туру

Саме Ігор Пердута і став героєм туру. Для прикладу, за нього віддали голоси всі респонденти експертної ради УПЛ, окрім одного. Серед них Олег Венглинський, Артур Валерко, Сергій Нагорняк, Ігор Шуховцев, Геннадій Орбу, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Віктор Грачов.

"Карпатам" не вдалося відсвяткувати ювілей

У матчі проти луганської "Зорі" львівські "Карпати" святкували 50-ліття здобуття Кубку СРСР. Це відбулося 17 серпня 1969 року. В цей день "Карпати" грали на виїзді, тож урочистості довелося перенести на домашню гру проти "Зорі".

А от і результат: "Зоря" мінімально перемогла "Карпати" у Львові

На жаль, серед учасників кубкового фіналу залишилося в живих лише п’ятеро гравців: Кульчицький, Данилюк, Поточняк, Лихачов і Сиров. Також дочекалися до кубкового ювілею тренер тодішніх "Карпат" Юрій Сусла, а також гравці, які виступали за львівську команду на нижчих стадіях кубкового розіграшу-1969 – Богдан Грещак, Михайло Лупол, Юрій Бондаренко та Роман Покора. Їх і привітали перед матчем, після чого вони відправилися дивитися гру на фан-сектор. А перший удар у матчі зробив саме Кульчицький.

Гра вийшла доволі бойовою, з цікавими моментами. Але забити вдалося лише "Зорі". Єдиний гол у матчі на рахунку Пилипа Будківського. Він його відсвяткував в особливому стилі – танцем робота", Так часто робив англійський нападник Пітер Крауч.

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Ювілей "Зорі"

Матч 25 серпня став десятим за місяць, який "Зоря" провела у цьому сезоні. Першу гру команда зіграла 25 липня проти "Будучності" на виїзді. Загалом за десять матчів "Зоря" здобула шість перемог, двічі програла та двічі зіграла внічию.

Цитату туру

Про ювілей згадав і тренер "Зорі" Віктор Скрипник після матчу з "Карпатами".

"У нас ця зустріч була 10-ю за місяць. Хлопці вичавлені, як лимон. Такого графіка, який ми зараз пройшли, я не побажаю навіть ворогові. У нас щотижня додається суперник все сильніше. Була "Будучность", потім ЦСКА. Ми тільки й читаємо: не вмієте грати ... А ці мужики виходять і вболівальники їх хвалять. Потрібно розуміти, що сили є не завжди. Намагаємося варіювати склад. Сьогодні не грали частина тих футболістів, які грали в Іспанії. Ми не плачемо. Я просто говорю про те, що за місяць наша команда провела 10 поєдинків. Не треба бути математиком, щоб порахувати, яке навантаження отримують футболісти. Так, ми програли вдома "Олександрії". Не змогли дотиснути "Дніпро". Втома позначається. Ми самі незадоволені та досить самокритичні. Хочемо бути ще краще", – заявив Віктор Скрипник.

"Шахтар" громить "Маріуполь" в дербі

Навряд чи хтось очікував, що "Маріуполь" зможе нав'язати боротьбу "Шахтарю". Так ще й з вкороченим складом. Адже орендовані у "гірників" гравці не могли грати у цьому матчі (до слова, орендовані "Зорею" у "Динамо" Лєднєв та Русин теж не зіграють у матчі між цими командами).

Тож все стало зрозуміло до 12-ї хвилини зустрічі, коли рахунок на табло був 3:0. У другому таймі "Шахтар" забив ще двічі. натомість "Маріуполь" розмочив ворота завдяки зусиллям Вакули.

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До слова, про Вакулу. Після матчу "Шахтар" викупив півзахисника у "Маріуполя". Але до кінця сезону залишив його в азовській команді.

Ювілей Донецька та "гірників"

Для "Шахтаря" цей матч був особливий. На вихідних відзначалося 150-ліття Донецька та День шахтаря. На жаль, провести цей матч вдома на "Донбас арені" команда не може. Але на гру проти "Маріуполя" "гірники" вийшли в особливих футболках, на яких і розмістили герб міста.

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Також цей матч був ювілейним для двох гравців "Шахтаря". Це був 200-й матч Марлоса за "Шахтар". Свій 200-й матч за українські клуби зіграв і Жуніор Мораес. А його гол став 100-им, який він забивав за українські клуби.

Підтримка туру

На передматчеву розминку гравці "Шахтаря" вийшли у спеціальних футболках з написом "Пиха, мы с тобой!". так футболісти підтримали півзахисника "гірників" Олександра Піхальонка, який травмувався у попередньому матчі. Через травму він пропустить до пів року.

Перестрілка туру

Закривати тур випало матчу "Дніпро-1" проти "Львова". І команди видали гольовий матч. Спочатку двічі забив "Львів", після цього "Дніпро-1" зрівняв рахунок. Але пенальті на останній хвилині основного часу принесло перемогу саме "Львову".

Подивитися результат: "Львів" у надрезультативному матчі здолав "Дніпро-1", Гуйє отримав вилучення

Ляп туру

Відкрити рахунок у матчі "Львів" зумів після помилки воротаря "Дніпро-1" Кліщука. Голкіпер невдало вийшов не перехоплення, хоча там перебував його партнер, не зумів якомога далі вибити м'яч. Тож Ренан мало не в дотик перекинув і воротаря, і захисника, який хотів у підкаті вибити м'яч. Його він вже дістав за лінією воріт.

Відео пропущеного голу "Дніпро-1" після ляпу воротаря

Результати матчів

Колос – Ворскла 0:3

Голи: Пердута, 4, 54, Коломоєць, 73

Олександрія – Десна 0:3

Голи: Д. Фаворов, 50 (пен.), Кузик, 69, Філіппов, 90+1

Вилучення: Мірошниченко, 48 (Олександрія)

Динамо – Олімпік 1:1

Голи: Циганков, 62 – Політило, 52

Вилучення: Вербіч, 85 – Гришко, 69

Карпати – Зоря 0:1

Гол: Будківський, 58

Шахтар – Маріуполь 5:1

Голи: Тете, 8, 11, Марлос, 12, Тайсон, 62 (пен.), Антоніо, 83 – Вакула, 79

Дніпро-1 – Львів 2:3

Голи: Польовий, 56, Куліш, 67 – Ренанн, 34, Пернамбуко, 51, Шина, 89 (пен.)

Вилучення: Гуйє, 88 (Дніпро-1)

Турнірна таблиця