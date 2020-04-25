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"Шахтар" хоче підписати талановитого земляка Мессі: що про нього відомо

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Ніколас Капальді
Ніколас Капальді / mundoalbiceleste.com

Донецький "Шахтар" зацікавлений у придбанні 21-річного аргентинського футболіста клубу "Бока Хуніорс" Ніколаса Капальді.

Про це стверджує журналіст Mindo Boca Луїс Фрегоссі у Twitter.

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"Гірники" деякий час стежили за гравцем і відправляли скаутів на передолімпійський турнір в Колумбії у січні. Керівництво "Шахтаря" отримало хороші відгуки про хавбека і планує підписати його в найближче трансферне вікно.

21-річний Капальді переважно грає на позиції центрального півзахисника, іноді закриваючи правий фланг. До основного складу "генуезців" він перейшов в минулому році. Капальді зіграв в 16 матчах "Боки" в поточному сезоні, серед них – дві гри в Кубку Лібертадорес.

За молодіжну збірну Аргентини півзахисник провів 8 ігор, в яких забив 2 голи. Контракт хавбека розрахований до літа 2021 року.

Ніколас Капальді: дивіться відео про футболіста

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Аргентина Трансфери Шахтар Футбол
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