"Шахтар" хоче повернути в клуб аргентинського форварда
Нападник "Шахтаря" Густаво Бланко-Лещук, який нинішній сезон провів в оренді в "Малазі", влітку повернеться в донецький клуб.
Про це повідомив генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін.
Читайте також: Український паспорт в процесі, чекаю дзвінка від Шевченка, – аргентинський футболіст
Форвард в минулому сезоні зіграв за "Малагу" 39 матчів (9 голів, 6 асистів), а його команда зайняла в підсумковій таблиці Сегунди 4 місце і тепер побореться за підвищення в класі в матчах плей-оф.
Аргентинець відіграв в Україні лише по одному сезону в "Карпатах" і "Шахтарі", однак має українське коріння.
Спорт 24 писав, що в березні Бланко-Лещук повідомив, що близько півтора року перебуває в процесі отримання українського паспорта.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі