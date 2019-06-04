"Шахтар" хоче повернути в клуб аргентинського форварда

Нападник "Шахтаря" Густаво Бланко-Лещук, який нинішній сезон провів в оренді в "Малазі", влітку повернеться в донецький клуб.

Про це повідомив генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін.

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Форвард в минулому сезоні зіграв за "Малагу" 39 матчів (9 голів, 6 асистів), а його команда зайняла в підсумковій таблиці Сегунди 4 місце і тепер побореться за підвищення в класі в матчах плей-оф.

Аргентинець відіграв в Україні лише по одному сезону в "Карпатах" і "Шахтарі", однак має українське коріння.

Спорт 24 писав, що в березні Бланко-Лещук повідомив, що близько півтора року перебуває в процесі отримання українського паспорта.

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