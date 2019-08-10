"Шахтар" хоче розірвати контракт з футболістом через хронічні травми

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Максим Малишев може покинути ФК "Шахтар"
Максим Малишев може покинути ФК "Шахтар" / ФК "Шахтар"

Півзахисник "Шахтаря" Максим Малишев може покинути донецький клуб.

За інформацією шоу "Футбольний формат", "гірники" запропонували 26-річному футболістові припинити співпрацю, а натомість виплатити всю суму, передбачену контрактом.

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Щоправда, сам гравець, який регулярно страждає від травм, прагне залишитись і боротись за місце в складі команди. У сезоні 2018/19 він провів на полі 28 хвилин.

Наразі Малишев відновлюється після травми, отриманої в червні. Минулого літа 26-річний півзахисник переніс операцію на коліні.

Максим Малишев виступає за "Шахтар" з липня 2015 року. На його рахунку 7 голів і 1 асист в 77 матчах. У минулому сезоні через травму він провів на полі лише 28 хвилин. Угода з гравцем розрахована до літа 2021 року. Тransfermarkt оцінює гравця в 1 мільйон євро.

 

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Теги: Спорт Футбол Шахтар
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