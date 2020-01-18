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"Шахтар" хоче запросити спортивного директора з європейського топ-клубу

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Даніеле Праде / Getty Images

Донецький "Шахтар" хоче запросити на роботу в клуб спортивного директора італійської "Фіорентини" Даніеле Праде.

Представник "гірників" вже зустрівся з 52-річним італійським фахівцем, повідомляє видання Tuttomercatoweb.com.

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Контракт з функціонером "фіалок" продовжують щорічно, і нинішній догоговор дійсний до кінця поточного футбольного сезону.

Праде повернувся у "Фіорентину" влітку минулого року, а "фіалки" за час його роботи підписали контракт з Франком Рібері. На сьогоднішній день італійський клуб займає 14 місце в таблиці Серії А.

Раніше Праде працював на аналогічній посаді в "Ромі" з 2004-го по 2011 рік, а також був технічним директором "Удінезе" і "Сампдорії".

Футболісти "Шахтаря" ж 17 січня вийшли з відпустки. Чемпіон України відправиться на перший турецький збір у понеділок, 20 січня.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Шахтар
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