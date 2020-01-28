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"Шахтар" і "Арсенал" узгодили перехід українця Матвієнка, але є одна перешкода

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Микола Матвієнко / ФК "Шахтар"

Всі нюанси можливого січневого трансферу захисника "Шахтаря" і національної збірної України Миколи Матвієнко в лондонський "Арсенал" вже улагоджені.

"Каноніри" узгодили деталі трансферу з "Шахтарем", інформує zbirna.com. Втім, радіти переходу Матвієнка поки що рано – вирішальне слово повинні сказати лондонці, які досі не вирішили, кому віддати перевагу: українцю чи його іспанському колезі по амплуа Пабло Марі.

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Гравець "Фламенго" вже побував у Лондоні, але повернувся в Бразилію, оскільки його клуб наполягає на повноцінному трансфері і не погоджується на варіант з орендою із правом викупу.

Раніше "Арсенал" запропонував "Шахтарю" варіант з орендою Матвієнка до кінця сезону за 4,5 мільйона фунтів, а в угоді буде прописано зобов'язання викупу за 22 мільйони фунтів. У свою чергу, "Шахтар" оцінює українця в 30 мільйонів фунтів і не має наміру його відпускати за менші гроші.

Юрій Данченко, агент Матвієнко, заявляв, що "Арсенал" має намір завершити трансфер українця до 1 лютого, коли в Англії закривається трансферне вікно. Зазначимо, що захисник "Шахтаря" також потрапив в сферу інтересів "Манчестер Сіті".

Чинний контракт Матвієнка з гірниками розрахований до літа 2021 року. У нинішньому сезоні 23-річний захисник провів 21 матч за "Шахтар" у всіх турнірах, забивши один гол і віддавши одну результативну передачу.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Шахтар Арсенал
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