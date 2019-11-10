Шахтар – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ

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Шахтар – Динамо: дивитися онлайн матч 10.11.2019 – 14 тур УПЛ
Шахтар – Динамо: онлайн-трансляція

Донецький "Шахтар" 10 листопада приймає київське "Динамо" в рамках 14 туру української Прем'єр-ліги. Спорт24 проведе текстову онлайн-трансляцію цього поєдинку.

Доля останньої зустрічі команд вирішилася в додатковий час. "Динамо" вибило "Шахтар" в 1/8 фіналу Кубка України. Таким чином, "гірники" вперше за 10 років не зіграють у фіналі турніру.

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Тому "Шахтар" в матчі 14 туру УПЛ буде прагнути взяти реванш, а "Динамо" – скоротити відставання в турнірній таблиці. "Гірники" випереджають суперників на 10 очок.

Також в нинішньому сезоні команди зустрічалися в Суперкубку України, де перемогу святкували кияни (2:1), а в матчі 3 туру чемпіонату України "Шахтар" взяв реванш на виїзді з тим же рахунком.

Текстова онлайн-трансляція матчу Шахтар – Динамо

 

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту УПЛ Динамо Шахтар
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