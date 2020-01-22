24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

"Шахтар" і "Генк" – нападник "Динамо" Русин розповів, де міг продовжити кар'єру

60 Читать новость на русском
Назарій Русин / fcdynamo.kiev.ua

Нападник Назарій Русин повернувся у "Динамо" після піврічної оренди в луганській "Зорі". Футболіст розповів, що свого часу міг опинитися у "Шахтарі", "Карпатах" та навіть бельгійському "Генку".

В інтерв’ю Sport Arena TV Русин згадав, як потрапив у "Динамо". За його словами, у київському клубі йому спершу відмовили.

Читайте також: "Динамо" офіційно підтвердило перехід двох футболістів

"Пройшли тритижневі збори, Мороз (Юрій Мороз, – тренер "Динамо" U-19, – Спорт24) був мною задоволений, але підходить Унаї (Унаї Мельгоса – екскуратор молодіжних команд "Динамо", – Спорт24), і каже мені таку фразу: "Все добре, але збирайся і їдь додому. Ти не рівень Динамо!", – розповів Русин.

Футболіст заявив, що відразу отримав пропозицію від "Дніпра" і був готовий перейти в донецький "Шахтар", який ним цікавився.

"Гірники" хотіли бачити мене у себе в команді. Але раптом дзвінок з "Динамо"! Кажуть: "Мороз і Шматоваленко переконали керівництво, що ти нам потрібен, приїжджай, будемо підписувати контракт". Я відразу ж приїхав і підписав. Така історія",
– сказав Назарій.

Перед орендою в "Зорю" Русин міг перейти в "Карпати", що футболіст і підтвердив. Однак родина Назарія була проти переїзду у львівський клуб.

Дивіться також: "Динамо" виграло перший матч у році завдяки голам Русина й Миколенка – відео

Також гравець розповів про інтерес бельгійського "Генка".

Чув на рівні чуток, що "Генк" запропонував 2,5 мільйона євро за мене. Але "Динамо" відмовилося продавати,
– резюмував Назарій.

  • У грудні "Динамо" повідомило, що Русин достроково повернеться з оренди в "Зорі".
  • Нападник повернувся через потенційну дискваліфікацію Артема Бєсєдіна за вживання заборонених препаратів.
  • У першій частині сезону Русин відзначився 7 голами і 4 результативними передачами в 17 матчах луганчан у всіх турнірах.
В Україні оголосили штормове попередження: де чекати негоду
сьогодні
43068
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Динамо
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 13:05 Зимові трансфери 2020: онлайн
Юрій Семенюк 3911
сьогодні 12:42 Зимові Юнацькі Олімпійські ігри 2020: медальний залік
Юрій Семенюк 1851
сьогодні 08:41 "Арсенал" вирвав неймовірну нічию у "Челсі", 65 хвилин граючи у меншості – відео
Ігор Саджениця 390
21 січня 22:20 Як можна зекономити на заняттях спортом: корисні поради
Софія Кулай 552
21 січня 19:45 Роковини загибелі Еміліано Сали: як розгорталися події
Юрій Семенюк 13142
Новини
Більше новин
Залиште відгук