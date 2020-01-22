"Шахтар" і "Генк" – нападник "Динамо" Русин розповів, де міг продовжити кар'єру

Нападник Назарій Русин повернувся у "Динамо" після піврічної оренди в луганській "Зорі". Футболіст розповів, що свого часу міг опинитися у "Шахтарі", "Карпатах" та навіть бельгійському "Генку".

В інтерв’ю Sport Arena TV Русин згадав, як потрапив у "Динамо". За його словами, у київському клубі йому спершу відмовили.

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"Пройшли тритижневі збори, Мороз (Юрій Мороз, – тренер "Динамо" U-19, – Спорт24) був мною задоволений, але підходить Унаї (Унаї Мельгоса – екскуратор молодіжних команд "Динамо", – Спорт24), і каже мені таку фразу: "Все добре, але збирайся і їдь додому. Ти не рівень Динамо!", – розповів Русин.

Футболіст заявив, що відразу отримав пропозицію від "Дніпра" і був готовий перейти в донецький "Шахтар", який ним цікавився.

"Гірники" хотіли бачити мене у себе в команді. Але раптом дзвінок з "Динамо"! Кажуть: "Мороз і Шматоваленко переконали керівництво, що ти нам потрібен, приїжджай, будемо підписувати контракт". Я відразу ж приїхав і підписав. Така історія",

– сказав Назарій.

Перед орендою в "Зорю" Русин міг перейти в "Карпати", що футболіст і підтвердив. Однак родина Назарія була проти переїзду у львівський клуб.

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Також гравець розповів про інтерес бельгійського "Генка".

Чув на рівні чуток, що "Генк" запропонував 2,5 мільйона євро за мене. Але "Динамо" відмовилося продавати,

– резюмував Назарій.