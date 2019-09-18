"Шахтар" і "Манчестер Сіті" провели офіційну вечерю: фото

266 Читать новость на русском
"Шахтар" і "Манчестер Сіті" провели офіційну вечерю
"Шахтар" і "Манчестер Сіті" провели офіційну вечерю / shakhtar.com

Напередодні матчу "Шахтар" – "Манчестер Сіті" у Лізі чемпіонів було організовано традиційний прийом на честь закордонних гостей. Представники обох клубів повечеряли.

Делегацію "Шахтаря" за участю амбасадора клубу Дарійо Срни очолював генеральний директор Сергій Палкін, інформує сайт донеччан.

Не проґавте: Шахтар – Манчестер Сіті: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

"Манчестер Сіті" представляли виконавчий директор Омар Беррада та спортивний директор Чікі Бегірістайн.

Це цікаво: Шахтар – Манчестер Сіті: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів


Фото: shakhtar.com

Матч "Шахтар" – "Манчестер Сіті" відбудеться у середу, 18-го вересня. Початок гри в Харкові о 22:00.

Читайте також: Зінченко про матч з "Шахтарем": Ми повинні сконцентруватися на нашій власній грі

"Шахтар" 14-й раз у своїй історії зіграє на груповому етапі Ліги чемпіонів. Як "гірники" стартували в інших розіграшах Ліги чемпіонів – читайте тут.

Останні новини про гру "Шахтар" – "Манчестер Сіті" читайте тут.

blog_ava
Союзна держава Росії та Білорусі: що це таке та як вона вплине на Україну
сьогодні
3599
Теги: Спорт Футбол Ліга чемпіонів Шахтар – Манчестер Сіті Манчестер Сіті Шахтар
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Боруссія" та "Барселона" не зуміли виявити сильнішого у першому матчі Ліги чемпіонів: відео
сьогодні 00:20 "Боруссія" та "Барселона" не зуміли виявити сильнішого у першому матчі Ліги чемпіонів: відео
187
"Зоря" кілька місяців шукала нового тренера в мене за спиною, – Юрій Вернидуб
17 вересня 13:25 "Зоря" кілька місяців шукала нового тренера в мене за спиною, – Юрій Вернидуб
1178
Ліга чемпіонів: найцікавіші протистояння першого ігрового дня
17 вересня 09:05 Ліга чемпіонів: найцікавіші протистояння першого ігрового дня
1595
Міфи про схуднення, які варто знати
16 вересня 22:10 Міфи про схуднення, які варто знати
897
Історія Жана Беленюка: як дворазовий чемпіон світу з боротьби став народним депутатом
16 вересня 20:40 Історія Жана Беленюка: як дворазовий чемпіон світу з боротьби став народним депутатом
1258
Новини
Більше новин
Залиште відгук