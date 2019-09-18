"Шахтар" і "Манчестер Сіті" провели офіційну вечерю: фото
Напередодні матчу "Шахтар" – "Манчестер Сіті" у Лізі чемпіонів було організовано традиційний прийом на честь закордонних гостей. Представники обох клубів повечеряли.
Делегацію "Шахтаря" за участю амбасадора клубу Дарійо Срни очолював генеральний директор Сергій Палкін, інформує сайт донеччан.
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"Манчестер Сіті" представляли виконавчий директор Омар Беррада та спортивний директор Чікі Бегірістайн.
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Фото: shakhtar.com
Матч "Шахтар" – "Манчестер Сіті" відбудеться у середу, 18-го вересня. Початок гри в Харкові о 22:00.
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"Шахтар" 14-й раз у своїй історії зіграє на груповому етапі Ліги чемпіонів. Як "гірники" стартували в інших розіграшах Ліги чемпіонів – читайте тут.
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