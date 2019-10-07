"Шахтар" і Parimatch Foundation запускають тренування з футболу для дітей з інвалідністю

Parimatch Foundation, який є одним з головних меценатів українського спорту, став партнером фонду Shakhtar Social. Фонди запустили спільно заняття з футболу для 120 дітей з інвалідністю в рамках роботи своїх проєктів – відповідно "Так, я можу" та "Давай, грай!".

Інклюзивні тренування для дітей будуть проходити в чотирьох містах: Харкові, Києві, Полтаві та Львові. У кожному з них будуть функціонувати 2 групи по 15 дітей з ментальними та фізичними вадами розвитку. Причому, якщо для Києва та Харкова групи при підтримці Parimatch Foundation стали додатковими, то у Львові та Полтаві вперше будуть запущені заняття з футболу для дітей з інвалідністю.

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Відкриття проєкту відбулося 5-го жовтня в Києві на майданчику гімназії "Гімназія А+". На заході були присутні гравці "Шахтаря" Микола Матвієнко і Сергій Болбат, а також представники Parimatch Foundation. Футболісти провели з дітьми тренування, показали кілька секретів футбольної майстерності та не відмовили нікому в автографах і спільних фото.

"У Shakhtar Social і Parimatch Foundation одне бачення майбутнього. Ми створюємо умови, щоб діти, незалежно від фізичних і ментальних здібностей, могли грати в футбол. З тренерами, необхідним інвентарем та обладнанням, а головне – безкоштовно", – прокоментувала старт партнерства директор Shakhtar Social Інна Хмизова.

Футболісти пообіцяли частіше відвідувати тренування дітей. В рамках роботи проєкту передбачено, що майстер-класи за участю гравців першої команди "Шахтаря" пройдуть в кожному з чотирьох міст.

"Для Parimatch Foundation розвиток спорту для дітей з інвалідністю є одним з найважливіших пріоритетів. В рамках програми "Так, я можу!" це вже другий проєкт допомоги талановитим дітям з інвалідністю. Спільно з Shakhtar Social ми робимо футбол масовим і доступним для всіх категорій дітей. Це і є ключова місія проєкту", – зазначив представник Parimatch Foundation в Україні Вадим Місюра.

В рамках ініціативи вже понад 3500 дітей, хлопчиків і дівчаток отримали можливість постійно займатися футболом. Бажаючі займатися футболом в інклюзивних групах можуть звернутися в Shakhtar Social електронною поштою [email protected]