Шахтар – Інгулець: анонс фінального матчу Кубка України

Донецький "Шахтар" та "Інгулець" зійдуться у головному матчі Кубка України сезону 2018/2019. Це поєдинок двох українських ліг. "Шахтар" – це гранд українського футболу, який на внутрішній арені вже всім все довів. "Інгулець" – це новий український клуб, який тільки розпочинає свій шлях до визнання.

Шахтар – Інгулець. Головне

Що: Фінал Кубка України

Де: Славутич-Арена, Запоріжжя

Коли: середа, 15 травня, 21:00

Трансляція: телеканал "Футбол 2", текстова трансляція – Спорт24

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Перед матчем

Обидві команди перед фінальним протистоянням зіграли виснажливі поєдинки. У п’ятницю, 10-го травня, команда із села Петрове провела поєдинок Першої ліги проти "Оболонь-Бровар". "Інгулець" зумів здобути вольову перемогу з рахунком 3:2. У свою чергу донецький "Шахтар" у 28-турі чемпіонату України в Харкові обіграв "Олександрію". "Гірники" тільки в другому таймі вирвали перемогу завдяки голу Жуніора Мораеса.

Завдяки звитязі у матчі з "Олександрією" донеччани в наступному матчі чемпіонату проти "Зорі" можуть оформити чемпіонство. Для цього донецькому клубу потрібно перемогти або сподіватися, що свій матч не виграє "Динамо".

"Інгулець" не має шансів у наступному сезоні грати в Прем’єр-лізі України. Скромний клуб, якому всього шість років, у Першій лізі посідає сьому сходинку й не зможе наздогнати лідерів, які поборються за путівку в УПЛ. Водночас "Інгулець", якщо виграє Кубок, то в наступному сезоні зіграє у Лізі Європи.

Шахтар

"Шахтар" до матчу проти "Інгульця" підходить практично без кадрових втрат. Команді не допоможе Марлос, який переніс операцію. Хоча бразильський українець провів повне тренування перед грою. Для "Шахтаря" це 19-й фінал і в 12 матчах донеччани святкували перемогу. Це є рекордом турніру й "Шахтар" може його оновити.

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Водночас наставник донецького клубу переживає, що його гравці можуть недооцінити скромний "Інгулець", оскільки команда виступає в Першій лізі. Як відомо, на шляху до фіналу "Інгулець" вибив "Маріуполь", "Карпати" й "Зорю" – всі представники УПЛ.

Інгулець

Без кадрових втрат до фінального протистояння у Запоріжжі й підходить "Інгулець". До поєдинку з "Шахтарем" встиг відновитися капітан команди Владислав Лупашко. Відтак, клуб із села Петрове у повній бойовій готовності.

Під час тренувального процесу в "Інгульці" акцентували увагу на психологічній підготовці. Команда не має досвіду участі в поєдинках такого ґатунку й з такими суперниками. Як відомо, "Шахтар" представляв Україну в єврокубках, де, зокрема, грав проти чинного чемпіона Англії "Манчестер Сіті".

Слово тренерам

"Не приховуватиму, для мене це стало сюрпризом (що "Інгулець" вийшов у фінал, – Спорт24), адже у півфіналі вони грали із "Зорею", на домашньому стадіоні якої й відбудеться фінал. Я, як і багато хто, очікував, що саме "Зоря" буде у вирішальному матчі. Проте "Інгулець" переміг, і, повторюсь, якщо вони виграли півфінал, то добре попрацювали.

Кубок – це Кубок. Наш випадок – не єдиний: у різних країнах були ситуації, коли клуб з другого дивізіону проходив до фіналу й навіть здобував трофей. До речі, востаннє я зі своєю командою вилітав з Кубка вже давно – чотири роки не програю жодного кубкового матчу. Однак чудово пам’ятаю, що, коли я був у "Пасуш ді Феррейрі", нас вибив суперник з Другої ліги. Це було востаннє, коли я поступився в Кубку", – сказав наставник "Шахтаря" Паулу Фонсека.

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"Переживаємо максимально позитивні емоції. Для нашої команди це новий виклик. Нам дуже приємно, що ми перебуваємо тут, у цьому прекрасному місті, й можемо взяти участь у такій важливій для нас події. Це Кубок України.

Ми розуміємо, що нам належить зіграти серйозний матч, з дуже серйозним суперником. Напевно, найтитулованіший суперник. Чинний чемпіон України, володар Кубка України. Тому ми все прекрасно розуміємо, але ми насолоджуємося цим моментом, емоціями, позитивними емоціями. Хлопці вже здійснили подвиг, досягнувши фінальної стадії. Тому максимально позитивні емоції", – резюмував наставник "Інгульця" Сергій Лавриненко.

Прогноз

На думку букмекерів, "Шахтар" є очевидним фаворитом фінального поєдинку. "Гірники" 12 разів вигравали турнір і повинні зробити це знову. Перемога в Кубку, а також здобуття чемпіонства в чемпіонаті дозволить "Шахтарю" третій рік поспіль оформити так званий золотий дубль.

На думку Спорт24, "Інгулець" не зможе завадити "Шахтарю" здобути перемогу в Кубку України. Донецький клуб переграє "Інгулець" на класі, здобувши перемогу в понад два м’ячі.

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