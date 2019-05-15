Шахтар – Інгулець: де дивитися онлайн фінальний матч Кубка України

Для "Інгульця" це перший фінал Кубка України в історії. Якщо скромна команда виграє, то в наступному сезоні зіграє у Лізі Європи. Перемога для "Шахтаря" означатиме, що вони оформлять "золотий дубль". Переглянути фінальний поєдинок можна буде онлайн та по телебаченню.

Фінальний матч кубка України "Шахтар" – "Інгулець" вболівальникам покаже телеканал "Футбол 2".

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Початок трансляції зі стадіону – о 20:55. Сама гра розпочнеться о 21:09. Також матчу передуватиме програма "Студія Live", в якій запрошені експерти оцінять шанси команд на перемогу.

Дивитися онлайн "Шахтар" – "Інгулець" можна й на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до трансляції вимагає реєстрації на сайті. Окрім того, він платний. Можна оформити місячний абонемент за 89 гривень.

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Матч "Шахтар" – "Інгулець" відбудеться у середу, 15 травня. Початок матчу – о 21:00. Відео голів та огляд – на сайті Спорт24.

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