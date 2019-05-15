Шахтар – Інгулець: онлайн-трансляція фіналу Кубка України
Фінальний матч Кубка України між донецьким "Шахтарем" та "Інгульцем" можна буде переглянути онлайн на сайті Спорт24.
Матч фіналу Кубка України "Шахтар" – "Інгулець" розпочнеться о 21:00. До цього часу тут будуть публікуватися усі головні новини щодо матчу та навколо гри.
До слова: Шахтар – Інгулець: анонс фінального матчу Кубка України
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