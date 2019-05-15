Шахтар – Інгулець: онлайн-трансляція фіналу Кубка України

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Шахтар – Інгулець онлайн трансляція - дивитися фінал Кубка України 2019
Шахтар – Інгулець: онлайн-трансляція фінального матчу Кубка України / Спорт24

Фінальний матч Кубка України між донецьким "Шахтарем" та "Інгульцем" можна буде переглянути онлайн на сайті Спорт24.

Матч фіналу Кубка України "Шахтар" – "Інгулець" розпочнеться о 21:00. До цього часу тут будуть публікуватися усі головні новини щодо матчу та навколо гри.

До слова: Шахтар – Інгулець: анонс фінального матчу Кубка України

 

 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Шахтар
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