Шахтар – Інгулець: прогноз букмекерів на фінал Кубка України

Донецький "Шахтар" та "Інгулець" зіграють у фіналі Кубка України. "Гірники" є фаворитом у протистоянні з клубом з Першої ліги й спробують виграти Кубок України в тринадцятий раз. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу.

Прогноз на матч "Шахтар" – "Інгулець"

Фінал Кубка України – не місце, де можне недооцінювати суперників. Так що навряд чи варто чекати, що "Шахтар" вийде на гру проти "Інгульця" без бойового настрою. Адже "помаранчево-чорні" мають нагоду в цьому сезоні в черговий раз оформити золотий дубль – покласти медалі чемпіонату у кубок.

Але й "Інгулець" не така проста команда, як видається на перший погляд. Команда це довела, обігравши трьох представників УПЛ – "Маріуполь", "Карпати" та "Зорю". Та варто відзначити, що ці матчі клуб проводив на своєму полі (за винятком гри проти "Карпат", яку довелося грати в сусідній Олександрії). А матч проти"Шахтаря" буде на нейтральному полі – у Запоріжжі.

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Варто очікувати запеклої боротьби зі сторони "Інгульця". Але більше шансів на перемогу саме у "Шахтаря". "Гірники" у своєму складі мають більше високоякісних гравців, які можуть самостійно вирішувати долю матчу. І вони зіграють у фіналі.

До слова, жодна з букмекерських контор не надто вірить у перемогу "Інгульця". Якщо коефіцієнти на перемогу "Шахтаря" коливаються в районі 1,09-1,13, то на їх суперників – від 15,50 до 20,00.

Прогноз PariMatch

Експерти з PariMatch приймають ставки на перемогу "Шахтаря" у цьому матчі з коефіцієнтом 1,10. На те, що "Інгулець" таки створить сенсацію та переможе у цьому матчі – 18,00. Нічия в основний час – 10,75.

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Щодо підсумкової перемоги, то шанси "Шахтаря" – 1,02, в "Інгульця" – 15,00.

І навіть якщо матч дійде до серії пенальті, то і тут шанси "помаранчево-чорних" вищі – 18,00 проти 35,00 у "Інгульця".

Букмекери також очікують чималу кількість голів. Ставка на "тотал матчу більше 3,5" становить 1,88. "Менше 3,5" – 1,93.

Прогноз 1xbet

Букмекери 1xbet оцінили шанси "Інгульця" перемогти у цьому матчі показником в 20,00. Перемога "Шахтаря" – 1,13. нічия у матчі в основний час – 9,1.

Щодо шансів на здобуття Кубка України, то коефіцієнт на "Шахтар" – 1,04. Ставка на "Інгулець" має коефіцієнт 11,00.

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Щодо голів, то експерти не надто вірять у те, що обидві команди заб'ють. Коефіцієнт на те, що гравці і "Шахтаря", і "Інгульця" відзначаться у цій зустрічі – 2,17. Що такої події не буде – 1,69.

Прогноз "Фаворит спорт"

Їх експерти прогнозують перемогу "Шахтаря" з коефіцієнтом 1,10. Перемога "Інгульця" – 18,00. Нічия – 10,75.

Перемога "Шахтаря" у кубку України – 1,02. На те, що трофей відправиться до Петрово – 15,00.

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Вищі шанси "Шахтаря" перемогти і в додатковий час, чи у серії пенальті. Щодо екстра-тайму, то шанс "гірників" перемогти 12,00. Шанси "Інгульця" – 30,00. У серії пенальті коефіцієнт на перемогу донеччан – 18,00, "Інгульця" – 35,00.

Матч фіналу Кубка України "Шахтар" – "Інгулець" відбудеться у середу, 15 травня. Початок зустрічі о 21:00. Онлайн-трансляція, відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24.