"Шахтар" із новачком Соломоном переміг скромний данський клуб: відео

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Шахтар переміг скромний данський клуб
Шахтар переміг скромний данський клуб / shakhtar.com

Донецький "Шахтар" провів третій матч в рамках підготовки до нового сезону. "Гірники" перемогли скромний данський клуб "Хобро".

Шахтар – Хобро 2:1
Голи: Коваленко, 78, Мораєс, 90 – Педерсен, 67

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Перший тайм команди відіграли без забитих м'ячів, залишивши все цікаве на другу половину.

Першим вдалося відзначитися саме футболістам "Хобро". Відкрив рахунок у грі на 67 хвилині Педерсен. Проте за 11 хвилин Коваленко відновив рівновагу.

У другому таймі наставник донеччан Паулу Фонсека випустив декількох лідерів команди й це дало результат. Зокрема, наприкінці матчу відзначився Жуніор Мораєс.

Також у цьому матчі дебютував новачок "Шахтаря" Манор Соломон.

У попередній контрольній грі футболісти "Шахтаря" перемогли азербайджанський "Карабах".

Шахтар – Хобро – відеоогляд матчу

 

 

Наступний товариський матч донеччани проведуть проти польського "Леха".

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Теги: Футбол Спорт Шахтар
Джерело: 24 Канал
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