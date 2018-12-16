"Шахтар" із новачком Соломоном переміг скромний данський клуб: відео

Донецький "Шахтар" провів третій матч в рамках підготовки до нового сезону. "Гірники" перемогли скромний данський клуб "Хобро".

Шахтар – Хобро 2:1

Голи: Коваленко, 78, Мораєс, 90 – Педерсен, 67

Читайте також: "Шахтар" розгромно програв перший матч у 2019 році: відео

Перший тайм команди відіграли без забитих м'ячів, залишивши все цікаве на другу половину.

Першим вдалося відзначитися саме футболістам "Хобро". Відкрив рахунок у грі на 67 хвилині Педерсен. Проте за 11 хвилин Коваленко відновив рівновагу.

У другому таймі наставник донеччан Паулу Фонсека випустив декількох лідерів команди й це дало результат. Зокрема, наприкінці матчу відзначився Жуніор Мораєс.

Також у цьому матчі дебютував новачок "Шахтаря" Манор Соломон.

У попередній контрольній грі футболісти "Шахтаря" перемогли азербайджанський "Карабах".

Шахтар – Хобро – відеоогляд матчу

Наступний товариський матч донеччани проведуть проти польського "Леха".

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram