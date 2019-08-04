Шахтар – Карпати: де дивитися онлайн матч чемпіонату України

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Шахтар – Карпати: де дивитися онлайн матч 04.08.2019 – УПЛ
Шахтар – Карпати: де дивитися онлайн матч чемпіонату України / shakhtar.com

У Харкові "Шахтар" в рамках другого туру УПЛ поміряється силами з львівськими "Карпатами". Переглянути поєдинок 4-го серпня в Україні можна онлайн та по телебаченню.

Матчі "Шахтаря" у чемпіонаті транслюватимуть телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме перший і покаже матч "Шахтар" – "Карпати" в прямому ефірі. Початок трансляції о 19:25, а сам матч розпочнеться о 19:30.

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Дивитися онлайн "Шахтар" – "Карпати" можна на відеосервісі Oll.tv. Та варто нагадати, що перегляд матчу там платний – 89 гривень за місячний абонемент. Але він дає право перегляду усіх футбольних матчів (а також оглядів), які транслюють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

У попередньому турі "Шахтар" вирвав перемогу на виїзді в "Олександрії". У свою чергу "Карпати" у Львові поступилися "Динамо".

Зазначимо, що в Харкові на матчі "Шахтар" – "Карпати" будуть тестувати систему відеоповторів VAR. Однак арбітр не зможе скористатися допомогою асистентів, якщо така потреба виникне.

Також у цій грі донецький клуб вперше в сезоні 2019/2020 зіграє у новому комплекті форми, який присвячений перемозі у Кубку УЄФА 2009.

Результат матчу "Шахтар" – "Карпати" читайте на сайті Спорт24.

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Теги: Футбол Спорт Новини Спорту УПЛ Шахтар ФК Карпати
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