Шахтар – Карпати: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України

Донецький "Шахтар" в рамках другого туру чемпіонату України прийме львівські "Карпати". Букмекери оцінили шанси "гірників" та "левів" здобути перемогу.

Шахтар – Карпати: прогноз на матч

У першому турі УПЛ "Шахтар" здобув вольову перемогу. "Гірники" програвали на виїзді "Олександрії", але знайшли в собі сили, щоб відігратися. У другому турі донеччани зіграють у новій формі, яка присвячена перемозі у Кубку УЄФА у 2009 році. Це, швидше за все, мотивуватиме підопічних Луїша Каштру здобути впевнену перемогу.

У свою чергу "Карпати" у Львові приймали київське "Динамо" й програли 2:0. Львів'яни постали практично повністю у новому складі, проте зуміли продемонструвати гідний футбол. Відтак, у матчі проти "Шахтаря" від підопічних Олександра Чижевського можна очікувати більш змістовної гри.

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Прогноз Фаворит Спорт

У минулому сезоні "Шахтар" двічі без проблеми розтрощив "Карпати". Загальний результат за сумою двох поєдинків 11:1. Коефіцієнт на те, що донеччани знову переможуть "левів" 1,13. Перемогу львівського клубу букмекери оцінили коефіцієнтом 21. Нічия в основний час матчу – 8,50.

Як демонструють останні зустрічі клубів, у матчі можна очікувати велику кількість голів. Коефіцієнт на тотал 4,0 – 3. Тотал матчу в Харкові менше, аніж 2 – 4,30.

Прогноз Pari Match

Востаннє "гірники" перемогли "Карпати" в рідних стінах з рахунком 5:1. Коефіцієнт на те, що донеччани знову розгромлять "левів" з таким рахунком – 16. Коефіцієнт на те, що "Шахтар" переможе гостей і не пропустить – 1,78.

"Карпати" ще ніколи не перемагали "Шахтар" на виїзді. Коефіцієнт на те, що "Карпати" переможуть хоча б в одному таймі – 5,60. Перемогу львівського клубу букмекери Pari Match оцінили коефіцієнтом 15.

Прогноз 1xbet

У матчі проти "Олександрії" донецький клуб програв перший тайм, але зумів відігратися по перерві. Коефіцієнт на те, що "Шахтар" виграє в першому таймі, а гості в другому – 15. Якщо ж "леви" виграють перший тайм, а "гірники" другий коефіцієнт також 15.

Перемогу "Шахтаря" або "Карпат" із сухим рахунком букмекери оцінили коефіцієнтом 1,75. Букмекери дають на те, що "Шахтар" збереже свої ворота недоторканими 1,65. У свою чергу на те, що "леви" залишать поле без пропущених голів – 12.

Матч другого туру чемпіонату України "Шахтар" – "Карпати" відбудеться у неділю, 4-го серпня. Гра відбудеться у Харкові на ОСК "Металіст". Початок матчу о 19:30. Результат матчу читайте на Спорт24.