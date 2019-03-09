Шахтар – Карпати: прогноз букмекерів на матч УПЛ

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Шахтар - Карпати: прогноз, ставки на матч УПЛ 2018/19
Шахтар – Карпати: прогноз букмекерів на матч УПЛ

"Шахтар" лідирує у чемпіонаті України й прагне якнайшвидше здобути золоті нагороди. Для цього "гірникам" потрібно обігравати непоступливі львівські "Карпати". Букмекери вже дали прогноз на центральний матч 21 туру УПЛ.

"Шахтар" вже сім матчів поспіль перемагає "Карпати" на внутрішній арені. Останній раз "Карпати" відбирали очки в "гірників" ще у травні 2015 року. А остання перемога "левів" сталася ще у вересні 2013-го. Очевидно, що львів'яни планують перервати неприємну серію.

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Фаворит Спорт

У цій букмекерській конторі на домашню перемогу донеччан дають коефіцієнт 1,15. У те, що "леви" завдадуть "Шахтарю" другу поразку в рамках УПЛ коефіцієнт – 18,75. Нічию оцінили в 7,75.

Pari Match

"Шахтар" може здобути 17 перемогу у 21 матчі на внутрішній арені. У Pari Match на звитягу "гірників" дають 1,16. На успіх команди Фабрі Гонсалеса – 17,5. Нічия – 7,50.

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У цій компанії перемогу "Шахтаря" оцінили коефіцієнтом 1,14. На те, що "Карпати" виграють – 13. Коефіцієнт на те, що команди розійдуться миром – 7,50.

Матч 21 туру чемпіонату України "Шахтар" – "Карпати" відбудеться в неділю, 10 березня, у Харкові. Початок матчу, о 17:00.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Шахтар УПЛ ФК Карпати
Джерело: 24 Канал
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