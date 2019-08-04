"Шахтар" без проблем розгромив "Карпати": відео

Донецький "Шахтар" не мав особливих проблем у матчі проти "Карпат". "Гірники" забили тричі, не давши відзначитися у своїх воротах.

Шахтар – Карпати 3:0

Голи: Марлос, 40, Мораес, 45, Ісмаілі, 63

Це був перший домашній матч "Шахтаря". На цю гру команда виходила у новій домашній формі, яку вони присвятили 10-літтю перемозі у Кубку УЄФА. Але з гравців, які вигравали цей трофей, у команді залишився лише воротар Андрій Пятов. Натомість "Карпати" ж перед цим матчем підписали Олександра Кучера. 36-літній захисник теж зіграв у цьому фіналі. Але гравець не потрапив до заявки на матч.

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"Шахтар" одразу захопив ініціативу і намагався відкрити рахунок. Забити міг Мораес, але чудовий сейв вдався Підківці. Загалом "Карпати" на початку зустрічі намагалися стримати натиск суперників. І до пори, до часу, їм це навіть вдавалося. І навіть мали нагоду забити, коли після подачі з кутового головою пробивав Вакуленко. Але мимо воріт.

Як і в матчі проти "Динамо", все для "Карпат" вирішилося наприкінці першого тайму. Спочатку забив Марлос. Гравець отримав закидання у штрафний майданчик від Алана Патріка, і пробив низом у кут воріт.

А після цього "Шахтар" провів показову атаку. Ніхто з гравців "Карпат" не зумів відібрати м’яч, у той час як "гірники" в пас дійшли до штрафного. Результативного удару завдав Мораес.

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У другому таймі "Шахтар" перейшов в економний режим. Але третій гол таки забив. Ісмаілі побачив вільного на фланзі Марлоса. Віддавши йому м’яч, захисник зробив забігання у штрафний майданчик, де в дотик замкнув простріл.

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Все, що змогли відповісти на це "Карпати" – момент Гуцуляка. Але він пробив значно вище воріт після хорошого проходу.

У кінці зустрічі забити міг і Тайсон. Але Підківка відбив його удар низом ногами.

"Шахтар" перемагає і залишається серед лідерів УПЛ. "Карпати" поки без перемог та забитих голів.