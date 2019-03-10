"Карпати" знову розгромного програли "Шахтарю": відео

42 Читать новость на русском
Шахтар - Карпати: відео голів, огляд матчу УПЛ 2018/2019
Шахтар – Карпати: результат матчу та відео голів / shakhtar.com

"Шахтар" не мав проблем у 21 турі чемпіонату України з футболу. Донецький клуб у Харкові розгромив львівські "Карпати".

Шахтар – Карпати 5:0
Голи: Коваленко, 6, 64, Матвієнко, 35, Майкон, 44, Тайсон, 79

Вилучення: Онгла, 78 (Карпати)

Читайте також: "Львів" у меншості відібрав очки у "Зорі": відео

Уже на 6 хвилині "Шахтар" дав зрозуміти "Карпатам", що прагне здобути впевнену перемогу, як у першому колі. Швидкий гол забив Коваленко. Марлос віддав чудовий пас на Ісмаїлі, який забіг у штрафний і прострілив на Віктора. Коваленку залишалося лишень занести м'яч у ворота гостей, що він і зробив – 1:0.

Однак ранній гол не засмутив "Карпати", які як би то не було дивно, але заволоділи ініціативою. Найбільше "гірникам" дошкуляв новачок Йода, який легко обігравав захисників "Шахтаря". Проте француз так і не зміг засмутити Андрія Пятова.

Читайте також: "Ворскла" й "Десна" зіграли внічию: відео

Натомість "Шахтар" свої моменти використовував. Стандартне положення біля воріт "левів" завершилося робочим голом Микола Матвієнка. А блискучий гол у роздягальню забив Майкон. Бразилець прекрасно виконав штрафний і команди пішли на перерву за рахунку 3:0.

Шахтар – Карпати – кращі моменти першого тайму

Відразу по перерві "гірники" зуміли збілишити перевагу. Дубль оформив Віктор Коваленко, який чудовим ударом поцілив у дев'ятку. На 78 хвилині гості залишилися у меншості, оскільки вилучення отримав Онгла. А вже за хвилину "гірники" скористалися більшістю. Гол на свій рахунок записав бразилець Тайсон та встановив підсумковий результат 5:0.

Після цього матчу "Шахтар" продовжує впевнено лідирувати, маючи в активі 54 очки. Сім балів "гірникам" програє "Динамо". "Карпати" з 20 очками на 9 позиції.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Харчове отруєння: симптоми та перша допомога
сьогодні
8963
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Шахтар УПЛ ФК Карпати
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Динамо" розтрощило "Арсенал-Київ": відео
сьогодні 18:52 "Динамо" розтрощило "Арсенал-Київ": відео
12
"Ліверпуль" пропустив сухий лист у матчі з "Бернлі": відео
сьогодні 15:10 "Ліверпуль" пропустив сухий лист у матчі з "Бернлі": відео
386
Українка Харлан виграла "срібло" етапу Кубка світу з фехтування
сьогодні 11:40 Українка Харлан виграла "срібло" етапу Кубка світу з фехтування
349
Українка народила тренеру "Шахтаря" сина, португалець має двох дітей від першого шлюбу
сьогодні 09:36 Українка народила тренеру "Шахтаря" сина, португалець має двох дітей від першого шлюбу
1446
Тренер збірної України з біатлону розповів, чому Підручному не вистачило 0,3 секунди до медалі
9 березня 20:23 Тренер збірної України з біатлону розповів, чому Підручному не вистачило 0,3 секунди до медалі
528
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук