"Карпати" знову розгромного програли "Шахтарю": відео

"Шахтар" не мав проблем у 21 турі чемпіонату України з футболу. Донецький клуб у Харкові розгромив львівські "Карпати".

Шахтар – Карпати 5:0

Голи: Коваленко, 6, 64, Матвієнко, 35, Майкон, 44, Тайсон, 79

Вилучення: Онгла, 78 (Карпати)

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Уже на 6 хвилині "Шахтар" дав зрозуміти "Карпатам", що прагне здобути впевнену перемогу, як у першому колі. Швидкий гол забив Коваленко. Марлос віддав чудовий пас на Ісмаїлі, який забіг у штрафний і прострілив на Віктора. Коваленку залишалося лишень занести м'яч у ворота гостей, що він і зробив – 1:0.

Однак ранній гол не засмутив "Карпати", які як би то не було дивно, але заволоділи ініціативою. Найбільше "гірникам" дошкуляв новачок Йода, який легко обігравав захисників "Шахтаря". Проте француз так і не зміг засмутити Андрія Пятова.

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Натомість "Шахтар" свої моменти використовував. Стандартне положення біля воріт "левів" завершилося робочим голом Микола Матвієнка. А блискучий гол у роздягальню забив Майкон. Бразилець прекрасно виконав штрафний і команди пішли на перерву за рахунку 3:0.

Шахтар – Карпати – кращі моменти першого тайму

Відразу по перерві "гірники" зуміли збілишити перевагу. Дубль оформив Віктор Коваленко, який чудовим ударом поцілив у дев'ятку. На 78 хвилині гості залишилися у меншості, оскільки вилучення отримав Онгла. А вже за хвилину "гірники" скористалися більшістю. Гол на свій рахунок записав бразилець Тайсон та встановив підсумковий результат 5:0.

Після цього матчу "Шахтар" продовжує впевнено лідирувати, маючи в активі 54 очки. Сім балів "гірникам" програє "Динамо". "Карпати" з 20 очками на 9 позиції.

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