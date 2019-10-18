Шахтар – Колос: де дивитися онлайн матч чемпіонату України

40 Читать новость на русском
Шахтар – Колос: де дивитися онлайн матч 18 жовтня 2019 – УПЛ
Шахтар – Колос дивитися онлайн / ФК "Шахтар"

Після перерви на матчі збірних, повертається чемпіонат України. Першим зіграють донецький "Шахтар" та "Колос" з Ковалівки. Їх матч відбудеться у п'ятницю, 18 жовтня. Переглянути його можна буде по телебаченні та онлайн.

Домашні матчі донецького "Шахтаря" в чемпіонаті України показують телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". У прямому ефірі матч "Шахтар" – "Колос" покаже перший з них. Початок трансляції о 18:55. Сам матч розпочнеться о 19:00.

Читайте також: Шахтар – Колос: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України

Перед початком матчу о 18:30 на каналі вийде програма "Тур online". Вона ж транслюватиметься і після гри. Експерти та гості студії до матчу даватимуть свої прогнози, а після – розбиратимуть сам матч.

Дивитися онлайн матч "Шахтар" – "Колос" легально можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Місячна підписка на канали "Футбол 1" та "Футбол 2" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 89 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport.

Огляд матчу "Шахтар" – "Колос" та відео голів буде опубліковано на сайті Спорт24.

blog_ava
Екснардепа Кононенка не випускали із "Борисполя", – Лещенко
17 жовтня
2726
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Шахтар ФК Колос
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хто така Влада Седан – дівчина, яка підкорила серце Олександра Зінченка
17 жовтня 19:02 Хто така Влада Седан – дівчина, яка підкорила серце Олександра Зінченка
Ігор Саджениця 2552
Бійка Павелка з братами Суркісами на НСК "Олімпійський": все що про це відомо
17 жовтня 17:16 Бійка Павелка з братами Суркісами на НСК "Олімпійський": все що про це відомо
Юрій Семенюк 2643
"Барселона" погодилася перенести матч з "Реалом" через масові протести у Каталонії
17 жовтня 15:47 "Барселона" погодилася перенести матч з "Реалом" через масові протести у Каталонії
Ігор Саджениця 137
Мессі отримав "Золоту бутсу" як найкращий нападник в Європі, вона в нього вже шоста
17 жовтня 12:31 Мессі отримав "Золоту бутсу" як найкращий нападник в Європі, вона в нього вже шоста
Ігор Саджениця 383
Зінченко освідчився Владі Седан: миле фото
16 жовтня 19:05 Зінченко освідчився Владі Седан: миле фото
Юрій Семенюк 2767
Новини
Більше новин
Залиште відгук