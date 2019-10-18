"Шахтар" розтрощив "Колос", забивши шість голів: відео

"Шахтар" здобув одинадцяту поспіль перемогу в чемпіонаті України сезону 2019/2020. У Харкові донеччани каменя на камені не залишили від "Колоса".

Шахтар – Колос 6:0

Голи: Мораес, 5, 61, Коноплянка, 26, Додо, 31, Тайсон, 43, 45

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Після матчів національних команд чемпіонат України відновився у Харкові. Чинний чемпіон України "Шахтар" приймав "Колос". У стартовому складі донеччан вийшло 5 футболістів, які грали за збірну України в рамках відбору до Євро-2020.

Уже на старті матчу "гірникам" вдалося розмочити нулі на табло. Гості виходили з оборони, однак Тайсон перехопив м'яч, який відлетів до Мораеса. Жуніор вийшов віч-на-віч з Яшковим і переграв голкіпера гостей.

"Колоски" не знітилися й навіть провели декілька хороших атак. Та справжньої загрози триматчевій сухій серії Андрія Пятова у чемпіонаті України не було. Водночас господарі подвоїли перевагу на 26 хвилині. Знову участь в атаці взяв Тайсон. З бразильцем "обстукався" Коноплянка й красиво закрутив м'яч у верхній кут.

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Через 5 хвилин "хліборобам" довелося витягувати м'яч з власної сітки воріт утретє. Додо, мов на велосипеді об'їхав оборонців Колоса та переграв Яшкова – 3:0. Наприкінці тайму "Шахтар" забив ще два голи й на перерву команди пішли за непристойного рахунку 5:0.

На 52 хвилині "колоски" були близькі, щоб засмутити Андрія Пятова. Волков в один дотик замикав простріл з правого флангу, але влучив у поперечину. "Шахтар" же на 61 хвилині відповів результативно. Мораес протягнув м'яч у штрафний "Колоса" й, не відчувши спротиву, оформив дубль.

"Шахтар" мав ще безліч нагод, щоб збільшити рахунок на табло. Але господарі обмежилися шістьма голами. "Колос" же так і не зумів забити бодай гол престижу.

Наступну гру "гірники" проведуть у рамках Ліги чемпіонів. У вівторок, 22 жовтня, донеччани зустрінуться з "Динамо" Загреб. Натомість "Колос" 26 жовтня у рамках чемпіонату України поміряється силами з "Маріуполем".

Шахтар – Колос відеоогляд матчу