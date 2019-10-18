"Шахтар" розтрощив "Колос", забивши шість голів: відео

448 Читать новость на русском
Шахтар – Колос: огляд і рахунок матчу 18.10.2019 – чемпіонат України
Шахтар – Колос: результат матчу та відео голів / shakhtar.com

"Шахтар" здобув одинадцяту поспіль перемогу в чемпіонаті України сезону 2019/2020. У Харкові донеччани каменя на камені не залишили від "Колоса".

Шахтар – Колос 6:0
Голи: Мораес, 5, 61, Коноплянка, 26, Додо, 31, Тайсон, 43, 45

А що там у "Динамо": Кияни втратили основного голкіпера до кінця 2019 року

Після матчів національних команд чемпіонат України відновився у Харкові. Чинний чемпіон України "Шахтар" приймав "Колос". У стартовому складі донеччан вийшло 5 футболістів, які грали за збірну України в рамках відбору до Євро-2020.

Уже на старті матчу "гірникам" вдалося розмочити нулі на табло. Гості виходили з оборони, однак Тайсон перехопив м'яч, який відлетів до Мораеса. Жуніор вийшов віч-на-віч з Яшковим і переграв голкіпера гостей.

"Колоски" не знітилися й навіть провели декілька хороших атак. Та справжньої загрози триматчевій сухій серії Андрія Пятова у чемпіонаті України не було. Водночас господарі подвоїли перевагу на 26 хвилині. Знову участь в атаці взяв Тайсон. З бразильцем "обстукався" Коноплянка й красиво закрутив м'яч у верхній кут.

До слова: Генпрокуратура відкрила кримінальну справу проти "Динамо" через несплату податків

Через 5 хвилин "хліборобам" довелося витягувати м'яч з власної сітки воріт утретє. Додо, мов на велосипеді об'їхав оборонців Колоса та переграв Яшкова – 3:0. Наприкінці тайму "Шахтар" забив ще два голи й на перерву команди пішли за непристойного рахунку 5:0.

На 52 хвилині "колоски" були близькі, щоб засмутити Андрія Пятова. Волков в один дотик замикав простріл з правого флангу, але влучив у поперечину. "Шахтар" же на 61 хвилині відповів результативно. Мораес протягнув м'яч у штрафний "Колоса" й, не відчувши спротиву, оформив дубль.

"Шахтар" мав ще безліч нагод, щоб збільшити рахунок на табло. Але господарі обмежилися шістьма голами. "Колос" же так і не зумів забити бодай гол престижу.

Наступну гру "гірники" проведуть у рамках Ліги чемпіонів. У вівторок, 22 жовтня, донеччани зустрінуться з "Динамо" Загреб. Натомість "Колос" 26 жовтня у рамках чемпіонату України поміряється силами з "Маріуполем".

Шахтар – Колос відеоогляд матчу

 

blog_ava
Рецепти кексів: як приготувати лимонний, медовий та ванільний десерт
сьогодні
8509
Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Шахтар ФК Колос
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Завдяки спорту я не зламався після травми, несумісної з життям, – пауерліфтер Павло Козак
сьогодні 17:30 Завдяки спорту я не зламався після травми, несумісної з життям, – пауерліфтер Павло Козак
Станіслав Безушко 349
А може все-таки Путін – не поганий? Та поганий, с*ка, поганий, – Рустам Худжамов
сьогодні 11:07 А може все-таки Путін – не поганий? Та поганий, с*ка, поганий, – Рустам Худжамов
Ігор Саджениця 1552
Павелко та Суркіс розпочали війну: в хід пішли патріотизм та "Динамо"
сьогодні 07:40 Павелко та Суркіс розпочали війну: в хід пішли патріотизм та "Динамо"
Ігор Саджениця 3706
Хто така Влада Седан – дівчина, яка підкорила серце Олександра Зінченка
17 жовтня 19:02 Хто така Влада Седан – дівчина, яка підкорила серце Олександра Зінченка
Ігор Саджениця 8192
Україна зіграє на Євро-2020: де купити квитки на фінальну стадію та яка ціна
15 жовтня 12:12 Україна зіграє на Євро-2020: де купити квитки на фінальну стадію та яка ціна
Михайло Гема 2690
Новини
Більше новин
Залиште відгук