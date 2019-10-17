Шахтар – Колос: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України

Новий тур чемпіонату України випало відкривати матчем "Шахтар" – "Колос". Гра відбудеться у п'ятницю, 18 жовтня, і букмекери дали свій прогноз на цей матч

Шахтар – Колос. Прогноз

"Шахтар" у цьому сезоні чемпіонату України йде без поразок. І навряд чи команда з Ковалівки зможе стати першою, яка відбере очки в "гірників". Не вірять у це й букмекери, які приймають ставки на перемогу "Шахтаря" з коефіцієнтом 1,10. Натомість на "Колос" – аж 24,00.

Читайте також: Дохід "Шахтаря" за минулий сезон склав 3,7 мільярда гривень

Не повинен вводити в оману і результат попереднього матчу між цими командами. 5 вересня "Шахтар" та "Колос" зіграли внічию 1:1. Але це був товариський матч, на який чемпіони України вийшли без гравців збірної України. Хоча саме в цьому матчі за "Шахтар" вперше зіграв Євген Коноплянка.

Нагадаємо, матч "Шахтар" – "Колос" відбудеться у п'ятницю, 18 жовтня. Початок зустрічі о 19:00.

Прогноз Parimatch

Їх експерти не сумніваються в перемозі "Шахтаря" – 1,11 на такий підсумок матчу. перемога "Колоса" отримала коефіцієнт 22,00. На те, що команди зіграють внічию – 9,60.

До слова: Стала відома дата проведення дербі між "Шахтарем" і "Динамо" в УПЛ

При цьому букмекери прогнозують розгромний рахунок у цій грі. Так, "тотал матчу більше 3,5 Шахтар" складає 2,44. На те, що "гірники" не зможуть забити чотири та більше голів у цьому матчі (тотал матчу менше 3,5 Шахтар) – 1,52.

Прогноз Favorit

У них теж "Шахтар" фаворит цього матчу – 1,09 на їх перемогу. Перемога команди з Ковалівки – 26,00. Нічия – 10,50. На те, що "Шахтар" не програє у цьому матчі (перемога або нічия) ставки не приймаються.

Щодо кількості голів у матчі, то "тотал матчу більше 3,5" – 1,93, натомість "тотал матчу менше 3,5" – 1,88.