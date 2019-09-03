"Шахтар" купив капітана збірної Бразилії U20

"Шахтар" підписав контракт із бразильським центральним захисником Вітао.

Вітор Едуардо да Сілва Матос (Вітао) перейшов з бразильського "Палмейраса", де він виступав за молодіжний склад. Сума трансферу не озвучується.

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Варто додати, що у 2017 році як капітан збірної Бразилії U17 переміг на чемпіонаті Південної Америки, а 2019-го на аналогічному турнірі був основним центральним захисником "селесао" U20. Під час виступу за юнацькі збірні Бразилії різних вікових груп, грав разом з іншими гравцями, які тепер у "Шахтарі" - Тете, Фернандо, Маркіньосом Сіпріано й Маркосом Антоніо.