"Шахтар" купив капітана збірної Бразилії U20

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Вітао перейшов у "Щахтар"
Вітао перейшов у "Щахтар" / Getty Images

"Шахтар" підписав контракт із бразильським центральним захисником Вітао.

Вітор Едуардо да Сілва Матос (Вітао) перейшов з бразильського "Палмейраса", де він виступав за молодіжний склад. Сума трансферу не озвучується.

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Варто додати, що у 2017 році як капітан збірної Бразилії U17 переміг на чемпіонаті Південної Америки, а 2019-го на аналогічному турнірі був основним центральним захисником "селесао" U20. Під час виступу за юнацькі збірні Бразилії різних вікових груп, грав разом з іншими гравцями, які тепер у "Шахтарі" - Тете, Фернандо, Маркіньосом Сіпріано й Маркосом Антоніо.

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Теги: Новини Спорту Трансфери Шахтар Спорт Футбол
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