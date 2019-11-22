Шахтар – Львів: де дивитися матч чемпіонату України

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Шахтар – Львів: де дивитися / ФК "Львів"

22 листопада донецький "Шахтар" на власному полі зіграє з ФК "Львів" в рамках 15 туру української Прем'єр-ліги. В Україні цей матч можна переглянути як по телебаченню, так і онлайн.

Домашні матчі донецького "Шахтаря" в чемпіонаті України показують телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". У прямому ефірі матч "Шахтар" – ФК "Львів" покаже перший з них. Початок трансляції о 18:55. Сам матч розпочнеться о 19:00.

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Перед початком матчу о 18:30 на каналі вийде програма "Тур online". Вона ж транслюватиметься і після гри. Експерти та гості студії до матчу даватимуть свої прогнози, а після – розбиратимуть сам матч.

Дивитися онлайн матч "Шахтар" – "Львів" легально можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Місячна підписка на канали "Футбол 1" та "Футбол 2" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 89 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport.

Огляд матчу "Шахтар" – ФК "Львів" та відео голів буде опубліковано на сайті Спорт24.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Шахтар УПЛ ФК Львів
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