Шахтар – Львів: де дивитися онлайн матч чемпіонату України

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Шахтар – Львів: де дивитися онлайн матч 4 травня 2019 - УПЛ
Шахтар – Львів: де дивитися онлайн матч чемпіонату України / shakhtar.com

Матч 27-го туру чемпіонату України між донецьким "Шахтарем" та "Львовом" відбудеться у Харкові. Поєдинок в Україні можна буде переглянути по телебаченню та онлайн.

Домашні матчі "Шахтаря" показують в Україні по телеканалах "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на "Футбол 2" можна буде переглянути поєдинок.

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Початок трансляції зі стадіону – о 19:25. Сама гра розпочнеться о 19:30. Також матчу передуватиме програма "Тур Online", в якій запрошені експерти оцінять шанси команд на перемогу.

Дивитися онлайн "Шахтар" – "Львів" можна й на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до трансляції вимагає реєстрації на сайті. Окрім того, він платний. За перегляд відео протягом 24 годин доведеться заплатити 39 гривень. Або можна оформити місячний абонемент за 69 гривень.

На цей момент "Шахтар" впевнено лідирує у чемпіонаті України, випереджаючи "Динамо" на 7 очок. "Львів" – на шостому місці.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Шахтар УПЛ ФК Львів
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