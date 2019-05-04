"Шахтар" познущався над "Львовом" і збільшив відрив від "Динамо": відео голів

У суботу, 4 травня, в поєдинку 27-го туру чемпіонату України донецький "Шахтар" у Харкові завдав поразки ФК "Львову" з рахунком 5:0.

Шахтар – ФК Львів 5:0

Голи: Таварес, 17 (авт.), Веллінгтон Нем, 51, Болбат, 55, Коваленко, 63, Патрік, 76

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"Шахтар", коли виходив на домашній матч проти "Львова", напевно знав, що годину тому "Динамо" втратило очки з "Олександрією" – це й додало мотивації лідеру УПЛ.

На 17 хвилині Велінгтон Нем пробив з чужого штрафного майданчика, м'яч влучив у бразильського півзахисника львів’ян Тавареса та опинився у сітці воріт Олександра Бандури.

Після перерви гості зустрічі повністю "посипалися". Спочатку Велінгтон Нем (52) вийшов сам-на-сам з Бандурою та красиво перекинув голкіпера. Через 4 хвилини після передачі Тайсона відзначився Сергій Болбат, а на 63 хвилині четвертий м’яч у поєдинку забив Віктор Коваленко.

Крапку у знущаннях з команди Богдана Блавацького поставив Алан Патрік (78), пробивши в один дотик після прострілу Тайсона з флангу.

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"Шахтар" набрав 70 очок і збільшив відрив від "Динамо" до 9 пунктів. ФК "Львів" йде на 6 місці, від зони Ліги Європи команду відділяє 8 очок.

Наступний матч "гірники" зіграють 11 травня проти "Олександрії", в цей же день ФК "Львів" проведе поєдинок з "Маріуполем".

Відео голів та огляд матчу Шахтар – Львів

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