Шахтар – Львів: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України

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Шахтар – Львів: прогноз букмекерів на матч 4 травня 2019 - УПЛ
Шахтар – Львів: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України / shakhtar.com

Донецький "Шахтар" впевнено крокує до третього поспіль чемпіонства й у 27-у турі чемпіонату України зіграє проти ФК "Львова". Букмекери оцінили шанси "гірників" перемогти в матчі з шостою командою чемпіонату.

Прогноз на матч "Шахтар" – ФК "Львів"

"Шахтар" востаннє втрачав очки в чемпіонаті України не в матчі з "Динамо" ще наприкінці листопада – початку грудня. Тоді "гірники" дві поспіль гри зіграли внічию. Спершу зі "Львовом", а потім з "Олімпіком". Після цього донеччани виграли 7 матчів поспіль і тільки у 25-у турі знову розділили очки з "Динамо". Наразі "Шахтар" надзвичайно впевнено лідирує у чемпіонаті й тільки диво може завадити "гірникам" не стати чемпіонами України 12 раз у своїй історії.

Не надто хороші справи у "Львова". "Містяни" програли останні чотири поєдинки й посідають шосте місце. Львів'яни програють "Маріуполю", який на п'ятому місці, три очки. Якщо"Інгулець" не виграє Кубок України, то саме п'яте місце даватиме право грати у кваліфікації Ліги Європи. "Львову" обов'язково потрібно перемагати в найближчих матчах, щоб не вибути з боротьби за єврокубки.

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У трьох останніх матчах у Харкові в рамках чемпіонату України "Шахтар" забив 10 голів й перемагав з різницею мінімум у два голи. Коефіцієнт на те, що "Шахтар" переможе у два голи – 3,75. Перемога донеччан у три м'ячі – 3,80. Коефіцієнт на перемогу "гірників" з рахунком 3:0 – 4,65.

У чемпіонаті України в останній грі клуби розійшлися безрезультативною нічиєю. Коефіцієнт на те, що обидві команди не заб'ють – 1,22. Нічию 0:0 букмекери оцінили коефіцієнтом 12.

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"Шахтар" є однозначним фаворитом протистояння. Коефіцієнт на їх перемогу в матчі зі "Львовом" – 1,12. А ось на перемогу гостей зі Львова букмекери дають коефіцієнт 25. Нічийний результат у матчі, який відбудеться у Харкові, – 8,30.

Коефіцієнт на те, що "Шахтар" виграє обидва тайми у матчі – 2,04. Коефіцієнт на перемогу "ФК Львів" хоча б в одному з таймів – 7,80. Якщо обидві команди заб'ють і переможуть господарі – 4,00. Обидва клуби заб'ють і нічия – 12,0. Якщо обидві команди заб'ють і переможе ФК "Львів" – 40,0.

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У Харкові "Шахтар" та "Львів" зустрічалися тільки одного разу. У 16-у турі, який відбувся 21-го листопада, донеччани перемогли з рахунком 2:0. Коефіцієнт на те, що "Шахтар" знову переможе львів'ян з таким рахунком – 4,4. Якщо ж "Львову" вдасться відстояти нічию 0:0 – 15.

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Коефіцієнт на те, що перший гол у матчі буде забитий у проміжку між першою та десятою хвилиною – 3,62. Перший гол в інтервалі між 11-ю та 20-ю хвилиною – 4,04. Першого голу в матчі не буде – 15.

Поєдинок 27-го туру чемпіонату України "Шахтар" – "Львів" відбудеться у суботу, 4-го травня. Початок гри, о 19:30. Результат матчу читайте на сайті Спорт24.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Шахтар УПЛ ФК Львів
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