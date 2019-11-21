Шахтар – Львів: прогноз букмекерів на матч УПЛ

У п'ятницю, 22 листопада, лідер чемпіонату України "Шахтар" прийме ФК "Львів" в рамках 15 туру УПЛ.

Шахтар – Львів. Прогноз букмекерів

Перемога над "Динамо" в минулому турі принесла багато позитиву "гірникам". Відрив від конкурентів становить тепер 12 очок і особливих проблем на шляху до чергового чемпіонства, вони напевно не зазнають. "Шахтар", до того ж, став першою командою, яка забезпечила собі місце в шістці найсильніших на наступному етапі.

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ФК "Львів" в крайньому турі здобув першу перемогу в останніх 10 матчах – над "Ворсклою". У команді також багато бразильців, грають п'ятеро, а двоє виходять на заміну. В останніх семи зустрічах з восьми за участю "Львов", один із суперників обов'язково завершував матч у меншості, в тому числі футболісти команди Єгіше Мелікяна видалялися 5 разів.

Нагадаємо, що матч "Шахтар" – ФК "Львів" відбудеться у Харкові на ОСК "Металіст" у п'ятницю, 22 листопада. Початок зустрічі – о 19:00.

Прогноз Parimatch

Їх експерти не сумніваються в перемозі "Шахтаря" – 1,11 на такий підсумок матчу. Перемога ФК "Львів" отримала коефіцієнт 23,00. На те, що команди зіграють внічию – 9,40.

При цьому букмекери прогнозують розгромний рахунок у цій грі. Так, "тотал матчу більше 3,0 " складає 1,61. На те, що команди не зможуть забити три та більше голів у цьому матчі (тотал матчу менше 3) – 2,31.

Прогноз Favorit

У них теж "Шахтар" фаворит цього матчу – 1,10 на їх перемогу. Перемога команди зі Львову – 23,00. Нічия – 10,00. На те, що "Шахтар" не програє у цьому матчі (перемога або нічия) ставки не приймаються.

Щодо кількості голів у матчі, то "тотал матчу більше 3,5" – 2,04, натомість "тотал матчу менше 3,5" – 1,78.