"Манчестер Сіті" вже забив два голи "Шахтарю": відео

Англійський "Манчестер Сіті" відкрив рахунок у матчі проти "Шахтаря" у Лізі чемпіонів. За гостей відзначився Ріяд Марез.

Шахтар – Манчестер Сіті 0:2

Голи: Марез, 24, Гюндоган, 38

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Гюндоган вирішив пробити з-за меж штрафного. Удар німця Андрій Пятов відбити не зміг, але його виручила стійка. М'яч відлетів до Мареза й Ріяд переправив його у порожні ворота.

Відео голу Мареза

На 38 хвилині донеччани пропустили вдруге. Марез тонким пасом знайшов у штрафному Гюндогана й той потужним ударом переграв Пятова – 2:0.

Відео голу Гюндогана