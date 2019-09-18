Шахтар – Манчестер Сіті: анонс матчу Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар" старту у груповому етапі Ліги чемпіонів домашнім матчем проти "Манчестер Сіті". Все, що варто знати про цей матч, який відбудеться у середу, 18 вересня, – в анонсі Спорт24.

Шахтар – Манчестер Сіті. Головне

Що: матч групового етапу Ліги чемпіонів

Де: Харків, ОСК "Металіст"

Коли: середа, 18 вересня, 22:00

Трансляція: канал "Футбол 2", Oll.tv, текстова трансляція на сайті Спорт24

До слова: Шахтар – Манчестер Сіті: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

Чим важливий та цікавий цей матч

Всім. "Шахтар" знову стартує у груповому етапі Ліги чемпіонів. При цьому жереб унікальним чином звів чемпіонів України та Англії в груповому етапі найсильнішого клубного турніру Європи 3-й рік поспіль. Шахтар" та "Манчестер Сіті" чудово вивчили один одного ще після перших зустрічей у 2017-му, а взагалі суперники вже по 2 рази грали в Харкові й Манчестері.

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А що говорить статистика?

При цьому статистика у цьому матчі як на стороні "Шахтаря", так і проти них. "Шахтар" бере участь у груповому раунді Ліги чемпіонів у 14-й раз, і в 6 випадках свій шлях починав з виграшу ("Селтік", "Базель", "Партизан", "Нордшелланд", "Реал Сосьєдад", "Наполі"), а двічі – з нічиєї ("Атлетік", "Хоффенхайм").

Щодо матчів проти "Манчестер Сіті", то у "Шахтаря" негативна статистика: одна перемога та три поразки. А різниця забитих-пропущених голів складає 2:12

Не краще "гірники" грають і проти команд Хосепа Гвардіоли. Вони провели 11 матчів проти клубів цього тренера за 11 сезонів. П'ять з цих матчів проти "Барселони", два з "Баварією", і чотири з "МанСіті".

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Що варто знати про "Манчестер Сіті"

У минулому сезоні "Манчестер Сіті" виграв усі національні трофеї: Прем'єр-лігу, Кубок, Суперкубок і Кубок ліги. Однак дістатися до фіналу в Лізі чемпіонів "городянам" поки що не вдавалося, хоча 6 років поспіль вони регулярно виходять у плей-оф.

За рік команда майже не змінилася: влився в основу центральний хавбек Родрі, прийшли крайні захисники Жоау Канселу та Анхеліньо (а основними на цих позиціях є Кайл Уокер і Олександр Зінченко), разом із тим "Сіті" попрощався з Венсаном Компані, Ельякімом Мангала, Даніло й Фабіаном Делфом. У Хосепа Гвардіоли були деякі кадрові проблеми через травми центральних захисників, але зараз у лазареті тільки Ляпорт, а Отаменді, Стоунз і за необхідності Фернандіньо готові грати на цій позиції.

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Як команди підходять до цього матчу

"Манчестер Сіті" доволі потужно стартував у новому сезоні. Після перемоги над "Ліверпулем" у Суперкубку в серії пенальті "Сіті" розгромив в АПЛ "Вест Хем" українця Андрія Ярмоленка 5:0. Правда після цього задовольнився нічиєю з "Тоттенхемом" 2:2. Однак згодом знову переміг – "Борнмут" 3:1 та "Брайтон" 4:0. Та вже перед матчем проти "Шахтаря" "містяни" зазнали неочікуваної поразки у матчі з "Норвічем" 2:3.

"Шахтар" же у цьому сезоні програв лише один матч – "Динамо" за Суперкубок. Натомість у чемпіонаті України "гірники" здобули 7 перемог у 7 турах, і з відривом очолюють таблицю чемпіонату України. Непросто довелося в минулий уїк-енд після паузи на матчі збірних, але за відсутності головного тренера Луїша Каштру команда проявила характер і досягла максимального результату із "Зорею" 4:3. Вирішальним дублем у другому таймі відзначився Жуніор Мораес, в якого тепер 7 голів у 7 іграх УПЛ. При цьому результативним пасом на 87-й хвилині відзначився новачок команди Євген Коноплянка.

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Участь у поєдинку з "Манчестер Сіті" Тайсона, який у суботу отримав струс мозку на футбольному полі, лишається під питанням. Гравець тренується у захисному шоломі.

Також останні зустрічі через травму пропустив Давид Хочолава.