Шахтар – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар" стартує у Лізі чемпіонів матчем проти англійського "Манчестер Сіті". Текстова онлайн-трансляція матчу – на сайті Спорт24.

Це вже п'ята очна зустріч команд за останні два роки. "Шахтар" та "Манчестер Сіті" втретє поспіль потрапляють в одну групу Ліги чемпіонів. І якщо перший раз "гірники" виграли вдома у суперників, то решта три матчі закінчилися перемогою "містян". При цьому за ці три матчі "Шахтар" не забив жодного голу, а одного разу програв на виїзді 6:0.

До слова: Шахтар – Манчестер Сіті: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Сам матч у Харкові на ОСК "Металіст" розпочнеться о 22:00.