Шахтар – Манчестер Сіті: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

У середу, 18-го вересня, донецький "Шахтар" стартує у новому розіграші Ліги чемпіонів. Чинний чемпіон України прийме найсильнішу команди Англії – "Манчестер Сіті". Букмекери оцінили шанси українського клубу здобути позитивний результат.

Шахтар – Манчестер Сіті прогноз

Донецький клуб третій сезон поспіль протистоятиме "Манчестер Сіті" на груповому етапі Ліги чемпіонів. Вперше "Шахтар" протистоятиме англійцям з новим тренером Луїшем Каштру. "Гірники" перебувають у хорошому дусі, оскільки виграли всі сім матчів на внутрішній арені.

Психологічний стан "містян" дещо надламаний. Через дві невдачі на внутрішній арені підопічні Пепа Гвардіоли програють "Ліверпулю" вже 5 очок. В останньому турі "Манчестер Сіті" програв "Норвічу". Відтак, англійці прагнутимуть реабілітуватися перед фанами.

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Прогноз Фаворит Спорт

Як і всі попередні рази, "Манчестер Сіті" залишається фаворитом у протистоянні з "Шахтарем". Коефіцієнт на перемогу англійців у Харкові – 1,29. "Шахтар" же перемагав "містян" у рідних стінах, хоча ця гра не мала значення для "Ман Сіті". Коефіцієнт на успіх "гірників" 10,25.

Куди більше шансів у "Шахтаря", на думку букмекерів, вирвати в зіркових гостей з туманного Альбіону нічию. Експерти дають коефіцієнт 5,75 на те, що поєдинок завершиться миром.

Прогноз Pari Match

У чотирьох матчах "Шахтар" зумів засмутити воротаря "Манчестер Сіті" тільки в одному поєдинку, який "гірники" виграли. У всіх інших матчах "містяни" перемагали з різницею у два й більше м'ячі. Коефіцієнт на те, що гості переможуть і ТБ 2.5 – 1,75.

Оборону "гірників" не можна назвати бездоганною, однак напад конкурентоспроможний. Свідченням тому є останнє підсилення донеччан в обличчі Євгена Коноплянки. Це дозволяє думати, що "Шахтар" переможе "містян" хоча б в одному таймі. На такий хід гри експерти дають коефіцієнт 3,90.

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Прогноз 1xbet

Фахівці 1xbet пропонують вболівальникам вгадати, хто в поєдинку зможе відзначитися забитим м'ячем. Найбільше шансів забити гол, на думку експертів, має Серхіо Агуеро. Гол Куна у ворота "Шахтаря" оцінений коефіцієнтом 1,73.

У стані українського клубу експерти виділили нападника Жуніора Мораеса. Коефіцієнт на те, що найкращий бомбардир "Шахтаря" засмутить гостей своїм голом коефіцієнт 4,5.

Поєдинок "Шахтар" – "Манчестер Сіті" відбудеться у середу, 18-го вересня, у Харкові на стадіоні ОСК "Металіст". Початок гри о 22:00. Результат поєдинку читайте на сайті Спорт24.