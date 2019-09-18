"Шахтар" зазнав розгромної поразки від "МанСіті" у першому матчі Ліги чемпіонів: відео

"Шахтар" у грі проти "Манчестер Сіті" у середу, 18 вересня, зазнав розгромної поразки. Пропустивши три голи, "гірники" так і не зуміли забити жодного у відповідь.

Шахтар – Манчестер Сіті 0:3

Голи: Марез, 24, Гюндоган, 38, Жезус, 76

Це був п’ятий матч між командами за останні два роки. "Шахтар" та "МанСіті" потрапили в одну групу Ліги чемпіонів втретє поспіль. "гірники" перемагали лише один раз. Але це було ще у 2017 році. тоді ж "Шахтар" і забив єдині свої два голи у ворота суперника. Загалом за чотири матчі донеччани пропустили 12 голів.

А от і відео: "Манчестер Сіті" знову завдав поразки "Шахтарю"

"МанСіті" цей матч розпочав у статусі фаворита. І одразу затис господарів на їх половині поля. Їм вдавалося пасувати. У той час гравці "Шахтаря" не могли навіть відібрати м’яч.

Найбільш активними на початку зустрічі були Гюндоган та Марез. Тож саме вони і забили перші два голи у ворота "Шахтаря". Сталося це вже у середині першого тайму. Ісмаілі втратив м'яч на фланзі поблизу власного штрафного майданчика. М’яч відлетів до Гюндогана, але після його удару влучив у штангу. Першим на добиванні опинився Марез, який без проблем відправив м'яч у ворота. Була підозра на офсайд, але повтор показав, що гравець не був за лінією останнього захисника.

Другий гол стався на 38-й хвилині. Марез змістився з флангу та віддав пас на Гюндогана, який забігав у штрафний майданчик. Удар німця під штангу – і на табло вже 0:2.

Між цим голами були моменти Мораеса. Але нападник "Шахтаря" не зумів пробити повз Едерсмона після пасу Тайсона. Згодом він в ще одній атаці не переграє воротаря, вийшовши з ним сам на сам.

Відео найкращих моментів першого тайму матчу Шахтар – Манчестер Сіті

Міг форвард забити і на початку другого тайму. Закидання йому на хід закінчилося тим, що Едерсон невдало вийшов на перехоплення за межі штрафного майданчика. Мораес намагався перекинути воротаря з-за меж штрафного майданчика. Але не влучив у площину воріт. Тай Фернандіньо підстраховував свого голкіпера.

Після цього була помилка Кривцова, який скинув м’яч під удар Стерлінгу у власному штрафному майданчику. Та англієць не зумів забити у вільний кут воріт, у той час як Пятов лежав на газоні після попереднього удару Гюндогана.

Розгром "Шахтаря" було оформлено на 76-й хвилині. Де Брюйне розігнав швидку атаку, і віддав пас на Жезуса. Нападник чітко пробив повз Пятова у кут воріт.

Після цього можна було давати фінальний свисток. Команди відверто догравали матч. "Шахтар" нічого не міг зробити попереду, "МанСіті" вже не мав особливого бажання бігти вперед.

"Шахтар" програє. Команда не зуміла нічого показати проти "Манчестер Сіті" в домашньому матчі. Тож для виходу в плей-офф Ліши чемпіонів команді треба буде набирати очки з двома іншими командами – "Аталантою" та загребським "Динамо".