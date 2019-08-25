Шахтар – Маріуполь: де дивитися онлайн матч чемпіонату України

"Шахтар" у неділю, 25-го травня, у Харкові прийме "Маріуполь". Переглянути матч 5-го туру чемпіонату України можна онлайн та по телебаченню.

Матчі "Шахтаря" у чемпіонаті транслюватимуть телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме перший і покаже матч "Шахтар" – "Маріуполь" в прямому ефірі. Початок трансляції о 19:25, а сам матч розпочнеться о 19:30.

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Дивитися онлайн "Шахтар" – "Маріуполь" можна на відеосервісі Oll.tv. Та варто нагадати, що перегляд матчу там платний – 89 гривень за місячний абонемент. Але він дає право перегляду усіх футбольних матчів (а також оглядів), які транслюють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

У попередньому турі "Шахтар" на класі переміг "Львів". У свою чергу "Маріуполь" відпочивав, оскільки поєдинок з "Динамо" було перенесено.

Наразі "Шахтар" з 12 очками очолює турнірну таблицю чемпіонату України. "Маріуполь" з чотирма очками поки на восьмій позиції.

Результат матчу "Шахтар" – "Маріуполь" читайте на сайті Спорт24.