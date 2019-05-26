Шахтар – Маріуполь: де дивитися онлайн матч чемпіонату України

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Шахтар – Маріуполь: де дивитися онлайн матч 26 травня 2019 - УПЛ
Шахтар – Маріуполь: де дивитися онлайн матч чемпіонату України / shakhtar.com

У 31-у турі чемпіонату України "Шахтар" у Харкові зіграє проти "Маріуполя". Переглянути поєдинок можна буде онлайн та по телебаченню.

Матч "Шахтар" – "Маріуполь" відбудеться у неділю, 26 травня. Розпочнеться гра о 19:30. О 19:25 на телеканалі "Футбол 1"розпочнеться пряма трансляція цього матчу.

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Дивитися онлайн матч "Шахтар" – "Маріуполь" можна на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний – 89 гривень за місячний абонемент. Однак на цьому сайті доступні до перегляду й інші матчі чемпіонату України, а також ігри національної збірної України в HD-якості.

Варто нагадати, що "Шахтар" вже став чемпіоном України. Перед цим донецька команда виграла Кубок України та стала найбільш титулованим українським клубом за часів Незалежності. Водночас "Маріуполь" бореться за четверте місце у чемпіонаті з луганською "Зорею". Тож азовцям потрібно набирати очки.

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Відео голів та огляд матчу "Шахтар" – "Маріуполь" дивіться на сайті Спорт24.

 

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Теги: Шахтар Спорт Футбол Новини Спорту ФК Маріуполь
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