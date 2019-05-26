"Шахтар" розгромив "Маріуполь", забивши чотири голи: відео

101 Читать новость на русском
Шахтар – Маріуполь: огляд матчу та відео голів - 26 травня 2019
Шахтар – Маріуполь: результат матчу та відео голів / shakhtar.com

Донецький "Шахтар" вже став чемпіоном України. Натомість "Маріуполю" треба було здобувати очки у матчі в неділю, 26 травня. Адже команда бореться за четверте місце в чемпіонаті України. Але "гірники" розгромили суперників, а Дентіньо оформив хет-трик.

Шахтар – Маріуполь 4:0
Голи: Дентіньо, 52, 57, 80, Тете, 78

Обидві команди вийшли на цей матч в незвичних складах. Однак якщо в "Шахтаря" деякі бразильці (Ісмаілі, Тайсон, Нем) достроково відправилися у відпустку, то у "Маріуполя" на ротацію були інші причини. Згідно з домовленостями між клубами, орендовані гравці не можуть приймати участі у матчах проти "Шахтаря". Тож "Маріуполю" навіть не вистарчило гравців для повної заявки на матч.

Дивіться, як "Динамо" здобуло вольову перемогу над "Львовом"

Перший тайм закінчився без голів. "Шахтар" не надто прагнув атакувати, а "Маріуполь" не міг пройти захист "гірників". Хоча Тете міг виводити свою команда вперед. Але Гальчук впорався з його ударом.

Все найцікавіше відбулося у другому таймі. Невдовзі після поновлення гри Детіньо відкрив рахунок у зустрічі. За п'ять хвилин бразилець оформить дубль.

Третій гол у ворота "Маріуполя" забив Тете. Перед цим бразилець небезпечно пробивав під перекладину, але Гальчук врятував. Та на 78-ій хвилині таки відправив м'яч у ворота після прострілу Бутка.

Читайте також: Шевченко пояснив, чому викликав травмованого Ярмоленка на матчі збірної України

Правда перед цим "Маріуполь" мав можливість відквитати один гол. Але м'яч після удару Путрі влучив у штангу, після чого прокотився по лінії воріт. Перетнути її він не встиг.

Довершив розгром "Маріуполя" все той же Дентіньо. Йому теж асистував Бутко, а бразилець пробивав головою.

"Шахтар" впевнено переміг "Маріуполь" та загострив боротьбу за четверте місце. Тепер азовцям слід вигравати вдома в "Зорі", щоб піднятися на четверте місце.

blog_ava
Коломойський хоче, аби Зеленський оголосив дефолт в Україні
сьогодні
11767
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Шахтар ФК Маріуполь
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Зоря" впевнено перемогла "Олександрію" та піднялася на четверте місце: відео
сьогодні 21:59 "Зоря" впевнено перемогла "Олександрію" та піднялася на четверте місце: відео
43
Українська гімнастка виборола золоту нагороду на Кубку світового виклику
сьогодні 21:00 Українська гімнастка виборола золоту нагороду на Кубку світового виклику
128
Хемілтон виграв гран-прі Монако, Ферстаппен втратив місце на подіумі через штраф: фото та відео
сьогодні 18:45 Хемілтон виграв гран-прі Монако, Ферстаппен втратив місце на подіумі через штраф: фото та відео
173
Українка Козлова з перемоги стартувала на Роллан Гаррос і може зіграти проти Світоліної
сьогодні 18:01 Українка Козлова з перемоги стартувала на Роллан Гаррос і може зіграти проти Світоліної
158
День в історії: 20 років неймовірній перемозі МЮ над "Баварією" у фіналі Ліги чемпіонів
сьогодні 16:50 День в історії: 20 років неймовірній перемозі МЮ над "Баварією" у фіналі Ліги чемпіонів
282
Новини
Більше новин
Залиште відгук