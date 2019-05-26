"Шахтар" розгромив "Маріуполь", забивши чотири голи: відео

Донецький "Шахтар" вже став чемпіоном України. Натомість "Маріуполю" треба було здобувати очки у матчі в неділю, 26 травня. Адже команда бореться за четверте місце в чемпіонаті України. Але "гірники" розгромили суперників, а Дентіньо оформив хет-трик.

Шахтар – Маріуполь 4:0

Голи: Дентіньо, 52, 57, 80, Тете, 78

Обидві команди вийшли на цей матч в незвичних складах. Однак якщо в "Шахтаря" деякі бразильці (Ісмаілі, Тайсон, Нем) достроково відправилися у відпустку, то у "Маріуполя" на ротацію були інші причини. Згідно з домовленостями між клубами, орендовані гравці не можуть приймати участі у матчах проти "Шахтаря". Тож "Маріуполю" навіть не вистарчило гравців для повної заявки на матч.

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Перший тайм закінчився без голів. "Шахтар" не надто прагнув атакувати, а "Маріуполь" не міг пройти захист "гірників". Хоча Тете міг виводити свою команда вперед. Але Гальчук впорався з його ударом.

Все найцікавіше відбулося у другому таймі. Невдовзі після поновлення гри Детіньо відкрив рахунок у зустрічі. За п'ять хвилин бразилець оформить дубль.

Третій гол у ворота "Маріуполя" забив Тете. Перед цим бразилець небезпечно пробивав під перекладину, але Гальчук врятував. Та на 78-ій хвилині таки відправив м'яч у ворота після прострілу Бутка.

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Правда перед цим "Маріуполь" мав можливість відквитати один гол. Але м'яч після удару Путрі влучив у штангу, після чого прокотився по лінії воріт. Перетнути її він не встиг.

Довершив розгром "Маріуполя" все той же Дентіньо. Йому теж асистував Бутко, а бразилець пробивав головою.

"Шахтар" впевнено переміг "Маріуполь" та загострив боротьбу за четверте місце. Тепер азовцям слід вигравати вдома в "Зорі", щоб піднятися на четверте місце.