Шахтар – Маріуполь: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України

"Шахтар" вже став чемпіоном України, тому для донецького клубу гра не має турнірного значення. Водночас "Маріуполь" веде боротьбу за четверте місце й вимушений перемагати. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу.

Прогноз на матч Шахтар – Маріуполь

Дострокове чемпіонство дозволяє наставнику "Шахтаря" Паулу Фонсеці дати шанси себе проявити резервним гравцям, що він зробив у грі з "Динамо". Очевидно, що ротація основного складу буде й у матчі з азовцями, який відбудеться у Харкові. Це останній домашній поєдинок для донецького клубу в сезоні, тому "гірники" прагнутимуть порадувати своїх прихильників.

У свою чергу "Маріуполь", який собі гарантував участь у кваліфікації Ліги Європи, веде боротьбу із "Зорею" за четверту позицію, оскільки "Олександрія" гарантувала собі бронзу. "Маріуполю" буде складно проти "Шахтаря", адже ряд гравців належать донецькому клубу й не зможуть зіграти в цьому матчі.

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Прогноз Фаворит Спорт

"Шахтар" є очевидним фаворитом протистояння. На перемогу "гірників" у рідних стінах букмекери дають коефіцієнт 1,31. Звитягу "Маріуполя" букмекери оцінили в 9,00. Нічия – 5,75.

Останні чотири поєдинки "Маріуполь" не може забити "Шахтарю". Коефіцієнт на те, що обидва клуби заб'ють – 1,86. Якщо ні – 1,88. Коефіцієнт на те, що донеччани переможуть у 2 м'ячі – 3,95. Перемога "Маріуполя" бодай в один гол – 9,75.

Прогноз Pari Match

У Pari Match дають на те, що "Шахтар" переможе "азовців" і не пропустить – 2,10. Перемога "Маріуполя" в один м'яч – 10,5. На те, що "Маріуполь" заб'є "гірникам" вперше за чотири поєдинки – 1,82. Якщо ж ні – 1,99.

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Якщо "Шахтар" виграє обидва тайми – 2,46. Коефіцієнт на те, що "Маріуполю" вдасться виграти обидва тайми – 22,0. На суху перемогу "Маріуполя" букмекери дають коефіцієнт 14,0.

Прогноз Winline

В останньому поєдинку "Шахтар" переміг "Маріуполь" з мінімальним рахунком 1:0. Коефіцієнт на перемогу "гірників" з таким же рахунком – 9,09. У Харкові остання гра між клубами завершилася впевненою звитягою донеччан 2:0. Коефіцієнт на такий рахунок у матчі – 6,88.

Востаннє "Маріуполю" вдавалося відібрати якісь очки в "Шахтаря" ще у 2013-у році. Тоді команди розійшлися нічиєю 1:1. Коефіцієнт на такий результат – 11. Для "Маріуполя" перемога в грі з "Шахтарем" може бути історична. На їх звитягу 1:0 букмекери дають коефіцієнт 32.

Поєдинок 31-го туру чемпіонату України "Шахтар" – "Маріуполь" відбудеться у неділю, 26-го травня. Початок гри, о 19:30.