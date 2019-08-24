Шахтар – Маріуполь: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України

"Шахтар" у 5-у турі чемпіонату України прийме "Маріуполь" у Харкові. Букмекери оцінили шанси команди здобути перемогу в поєдинку, який відбудеться 25-го серпня.

Шахтар – Маріуполь прогноз букмекерів

Донецький "Шахтар" на старті сезону не зупинити. Після поразки за Суперкубок України "гірники" виграли 4 матчі поспіль із загальним рахунком 10:2. В одному з поєдинків донеччани переграли принципового суперника – "Динамо".

"Маріуполь" вже вилетів з Ліги Європи. Команда Олександра Бабича не грала минулого тижня, адже матч проти "Динамо" був перенесений. Всього у чемпіонаті "азовці" в рамках чемпіонату України за три матчі набрали 4 очки.

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Прогноз Фаворит Спорт

"Шахтар" в останні роки не має жодних проблем у матчах з "Маріуполем". Однією з причин є те, що за маріупольців виступають ряд орендованих у "Шахтаря" футболістів. Проти "гірників" вони грати не можуть. Тому букмекери дають на перемогу підопічних Луїша Каштру скромний коефіцієнт 1,06.

Перемога "Маріуполя" проти "Шахтаря" настільки нереальна, що букмекери дають на неї коефіцієнт 27. Нічия у матчі між "Шахтарем" та "Маріуполем" – 15.

Прогноз Pari Match

Остання гра між клубами в Харкові завершилася розгромом "азовців" з рахунком 4:0. Коефіцієнт на те, що "Шахтар" переможе і ТМ 2,5 – 4,30. Водночас коефіцієнт на те, що "Маріуполь" не програє і ТМ 2,5 – 10,0.

Також у Pari Match оцінили шанси гостей перемогти "гірників" хоча б в одному з таймів. На це букмекери дають коефіцієнт 7,50. Коефіцієнт на те, що "Шахтар" виграє обидва тайми – 1,79.

Прогноз 1xbet

Футбольні вболівальники можуть спробувати вгадати рахунок гри. Коефіцієнт на те, що "Шахтар" переможе "Маріуполь" на класі з рахунком 2:0 – 7. Якщо ж буде зафіксовано розгром 3:0 – 6,5.

Очевидно, що "Маріуполь" не може розраховувати на розгромну звитягу в протистоянні з "Шахтарем". Мінімальний успіх "азовців" з рахунком 1:0 букмекери оцінили коефіцієнтом 55.

Матч п'ятого туру чемпіонату України "Шахтар" – "Маріуполь" відбудеться у неділю, 25-го серпня. Початок гри – о 19:30.