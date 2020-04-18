"Шахтар" має намір відновити тренування на наступному тижні

Донецький "Шахтар" планує вже в найближчий вівторок, 21 квітня, відновити тренувальний процес.

Про це в спілкуванні з португальськими журналістами з Sicnoticias.pt розповів наставник команди Луїш Каштру.

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Поки невідомо, в якому форматі проходитимуть ці тренування, а також немає інформації про те, як буде побудований тренувальний процес. Тренер обгрунтував повернення до тренувань необхідністю дати гравцям "ментальне здоров'я повсякденному життю". У самому клубі офіційної заяви поки ніхто не робив.

Раніше Каштру наголошував на необхідності обов'язково завершити нинішній сезон. За його словами, немає сенсу починати наступний чемпіонат, не закінчивши поточний.

До 24 квітня в Україні введені карантинні заходи через поширення коронавірусу.

Однак ще 16 квітня Кабмін прийняв рішення дозволити різним спортивним збірним України відновити тренування під час карантинних обмежень.

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