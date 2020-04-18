"Шахтар" має намір відновити тренування на наступному тижні
Донецький "Шахтар" планує вже в найближчий вівторок, 21 квітня, відновити тренувальний процес.
Про це в спілкуванні з португальськими журналістами з Sicnoticias.pt розповів наставник команди Луїш Каштру.
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Поки невідомо, в якому форматі проходитимуть ці тренування, а також немає інформації про те, як буде побудований тренувальний процес. Тренер обгрунтував повернення до тренувань необхідністю дати гравцям "ментальне здоров'я повсякденному життю". У самому клубі офіційної заяви поки ніхто не робив.
Раніше Каштру наголошував на необхідності обов'язково завершити нинішній сезон. За його словами, немає сенсу починати наступний чемпіонат, не закінчивши поточний.
- До 24 квітня в Україні введені карантинні заходи через поширення коронавірусу.
- Однак ще 16 квітня Кабмін прийняв рішення дозволити різним спортивним збірним України відновити тренування під час карантинних обмежень.
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