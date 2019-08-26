"Шахтар" може купити гравця "Маріуполя", який забив їм гол

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Владислав Вакула
Владислав Вакула / ФК "Маріуполь"

Донецький "Шахтар" може придбати атакувального півзахисника "Маріуполя" Владислава Вакулу. Він забив їм гол в останньому матчі між командами.

Інформацію про можливе придбання опублікувало видання "Команда №1". За їх даними, "Шахтар" підпише з гравцем довготерміновий контракт, після чого залишить на півроку в оренді в "Маріуполі".

Вакула, який є гравцем молодіжної збірної України, грає на лівому фланзі. Хоча може використовуватися і попереду в нападі. Саме він забив єдиний гол "Маріуполя" у матчі проти "Шахтаря", коли "гірники" розгромили суперника.

Дивіться. як це було: "Шахтар" прогнозовано познущався з "Маріуполя" й відсвяткував 150-річчя Донецька

Відео голу Вакули у ворота "Шахтаря"

Загалом в поточному сезоні Вакула забив 2 голи в 4 матчах за "Маріуполь". Його вартість, за даними Transfermarkt, – 700 тисяч євро.

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Теги: Спорт Футбол ФК Маріуполь Шахтар Трансфери
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