"Шахтар" може купити гравця "Маріуполя", який забив їм гол

Донецький "Шахтар" може придбати атакувального півзахисника "Маріуполя" Владислава Вакулу. Він забив їм гол в останньому матчі між командами.

Інформацію про можливе придбання опублікувало видання "Команда №1". За їх даними, "Шахтар" підпише з гравцем довготерміновий контракт, після чого залишить на півроку в оренді в "Маріуполі".

Вакула, який є гравцем молодіжної збірної України, грає на лівому фланзі. Хоча може використовуватися і попереду в нападі. Саме він забив єдиний гол "Маріуполя" у матчі проти "Шахтаря", коли "гірники" розгромили суперника.

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Відео голу Вакули у ворота "Шахтаря"

Загалом в поточному сезоні Вакула забив 2 голи в 4 матчах за "Маріуполь". Його вартість, за даними Transfermarkt, – 700 тисяч євро.