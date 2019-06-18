"Шахтар" може підписати бразильця за порадою нового тренера
Донецький "Шахтар" може придбати центрального захисника Педро Енріке з "Віторії Гімарайнш".
На радар до скаутів "Шахтаря" потрапив 26-річний захисник "Віторії Гімараєш" 190-сантиметровий Педро Енріке, повідомляє De Primeira.
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Гравця в команді бажає бачити новий тренер "гірників" Луїш Каштру, який лише минулого тижня перейшов у "Шахтар" з "Віторії", замінивши на посаді наставника донецького клубу Паулу Фонсеку.
26-річний Педро перейшов у "Віторію" в 2015 році на правах оренди, після чого був викуплений португальцями в січні минулого року. У минулому сезоні бразильський захисник провів за "Віторію Гімарайнш" 35 матчів у всіх турнірах, забивши 2 голи.
Чинний контракт Педро Енріке з португальським клубом розрахований до літа 2022 року. Портал Transfermarkt оцінює потенційного новачка "Шахтаря" в 5 мільйонів євро, а головним конкурентом "гірників" ЗМІ називають "Фламенго".
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