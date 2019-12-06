"Шахтар" хоче посилитися ще одним бразильським футболістом

202 Читать новость на русском
Жандерсон / Esporte

Донецький "Шахтар" стежить за 20-річним бразильським півзахисником "Коріантіанса" Жандерсоном.

За інформацією calciomercato.it, у донецького клубу велика конкуренція в боротьбі за 20-річного вінгера, адже "Рома", "Аталанта", "Монако" і "Уотфорд" також мають намір підписати гравця.

Читайте також: Бразильський клуб підтвердив інтерес до футболіста "Динамо"

У нинішньому сезоні Жандерсон зіграв в 20 матчах у всіх турнірах, відзначившись 2 голами і результативною передачею. Transfermarkt оцінює бразильця в 800 тисяч євро. Контракт з "Корінтіанс" розрахований до кінця 2023-го.

Після 37 турів бразильського першості "Корінтіанс" посідає сьоме місце в таблиці і відстає від лідируючого "Фламенго" на 34 очка.

"Гірники", в свою чергу, лідирують в Прем'єр-лізі і випереджають друге "Динамо" на 11 очок.

В Україні відзначають День Збройних Сил: ми – у десятці найпотужніших армій Європи
сьогодні
5539
Автор: Вісент Луїс
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Шахтар
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
5 грудня 17:00 Кубок світу з біатлону-2019: онлайн-трансляція
Юрій Семенюк 1116
5 грудня 14:27 Зірка НБА закинув ефектний данк, але рефері не зарахували кидок: відео
Юрій Семенюк 727
4 грудня 17:54 Гвардіола сконфузився, переплутавши "Манчестер Сіті" з "Баварією": відео
Юрій Семенюк 400
4 грудня 14:11 Директор ТК "Футбол" докладніше розповів, що буде транслювати третій футбольний канал групи
Вісент Луїс 323
4 грудня 14:05 Сергій Бубка – все про світові рекорди та гучні скандали
Олена Кандяк 2842
Новини
Більше новин
Залиште відгук