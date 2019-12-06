"Шахтар" хоче посилитися ще одним бразильським футболістом

Донецький "Шахтар" стежить за 20-річним бразильським півзахисником "Коріантіанса" Жандерсоном.

За інформацією calciomercato.it, у донецького клубу велика конкуренція в боротьбі за 20-річного вінгера, адже "Рома", "Аталанта", "Монако" і "Уотфорд" також мають намір підписати гравця.

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У нинішньому сезоні Жандерсон зіграв в 20 матчах у всіх турнірах, відзначившись 2 голами і результативною передачею. Transfermarkt оцінює бразильця в 800 тисяч євро. Контракт з "Корінтіанс" розрахований до кінця 2023-го.

Після 37 турів бразильського першості "Корінтіанс" посідає сьоме місце в таблиці і відстає від лідируючого "Фламенго" на 34 очка.

"Гірники", в свою чергу, лідирують в Прем'єр-лізі і випереджають друге "Динамо" на 11 очок.