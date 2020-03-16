"Шахтар" можуть визнати чемпіоном, а "Динамо" залишити без Ліги чемпіонів: все через коронавірус

У вівторок, 17 березня, відбудеться екстрене засідання УЄФА з представниками усіх 55 європейських федерацій. Головне питання – що робити з європейським футболом через епідемію коронавірусу.

Загалом на зустрічі, яка відбудеться онлайн, будуть розглянуті три основні питання, повідомляє іспанське видання As.

перенесення Євро-2020 на 2021 рік

вибір формату на проведення єврокубків – Ліги чемпіонів та Ліги Європи цього сезону

порядок визначення чемпіонів країн, їх представників в єврокубках, а також команд, які будуть пониженні в класі.

Нагадаємо, в Лізі чемпіонів визначилися лише чотири з восьми учасників чвертьфіналу. Ще чотири матчі, які мали відбутися 17-18 березня, перенесли на невизначений час. Натомість усі матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи були перенесені.

До слова Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайн

Щодо національних чемпіонатів, то в УЄФА схиляються до думки, щоб визнати чемпіоном ті команди, які зараз посідають перші місця. Та й загалом закінчити усі європейські чемпіонати за підсумками останнього зіграного туру цілком. І, відповідно, сформувати турнірну таблицю (а відтак і місця в єврокубках).

Якщо таке рішення буде прийнято, то чемпіоном України стане донецький "Шахтар". А срібні медалі та місце у кваліфікації Ліги чемпіонів отримає луганська "Зоря". Київське "Динамо" стане бронзовим призером і буде змушене виступати в Лізі Європи. Там же виступатимуть чернігівська "Десна" та "Олександрія". Вилетять з УПЛ львівські "Карпати".

Однак навряд чи таке рішення буде прийнято. Журналісти зазначають, що в УЄФА схиляються до думки про перенесення Євро-2020 на 2021 рік. Тоді влітку буде достатньо часу щоб дограти національні чемпіонати цілком та визначити чемпіонів країн та представників в єврокубках.

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