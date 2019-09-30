"Шахтар" на матч з "Аталантою" полетів без оборонця і тільки з одним форвардом
Донецький "Шахтар" відправився у Мілан (Італія) на матч проти "Аталанти" в рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів. "Гірники" оприлюднили заявку на поєдинок.
З командою не полетіли захисник Давид Хочолава й хавбек Маркос Сіпріано. Хочолава декілька днів тому повернувся у загальну групу, а Сіпріано був у запасі на матч проти "Ворскли".
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Воротарі: Пятов, Шевченко, Трубін
Захисники: Додо, Болбат, Кривцов, Бондар, Матвієнко, Ісмаїлі
Півзахисники: Степаненко, Коваленко, Маркос Антоніо, Алан Патрік, Марлос, Тете, Тайсон, Соломон, Коноплянка, Дентіньо
Форвард: Мораес
Матч "Аталанта" – "Шахтар" відбудеться у вівторок, 1-го жовтня. Початок гри о 19:55. Огляд поєдинку читайте на сайті Спорт24.