"Шахтар" на матч з "Аталантою" полетів без оборонця і тільки з одним форвардом

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Давид Хочолава
Давид Хочолава / shakhtar.com

Донецький "Шахтар" відправився у Мілан (Італія) на матч проти "Аталанти" в рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів. "Гірники" оприлюднили заявку на поєдинок.

З командою не полетіли захисник Давид Хочолава й хавбек Маркос Сіпріано. Хочолава декілька днів тому повернувся у загальну групу, а Сіпріано був у запасі на матч проти "Ворскли".

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Воротарі: Пятов, Шевченко, Трубін

Захисники: Додо, Болбат, Кривцов, Бондар, Матвієнко, Ісмаїлі

Півзахисники: Степаненко, Коваленко, Маркос Антоніо, Алан Патрік, Марлос, Тете, Тайсон, Соломон, Коноплянка, Дентіньо

Форвард: Мораес

Матч "Аталанта" – "Шахтар" відбудеться у вівторок, 1-го жовтня. Початок гри о 19:55. Огляд поєдинку читайте на сайті Спорт24.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Аталанта Шахтар Ліга чемпіонів
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