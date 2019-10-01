"Шахтар" на останній хвилині вирвав нічию в "Аталанти" в Юнацькій лізі УЄФА

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"Шахтар" на останній хвилині вирвав нічию в "Аталанти" в Юнацькій лізі УЄФА
"Шахтар" на останній хвилині вирвав нічию в "Аталанти" в Юнацькій лізі УЄФА / shakhtar.com

Донецький "Шахтар" здобув перше очко в Юнацькій Лізі УЄФА. "Гірники" на виїзді вирвали нічию в італійської "Аталанти".

Аталанта U-19 – Шахтар U-19 2:2
Голи: Пікколі, 45, 71 – Судаков, 26, Абдулаєв, 90+4

Незабитий пенальті: Мудрик, 26 (Шахтар)

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"Гірники" відкрили рахунок у матчі на 26 хвилині. Футболісти донецького клубу креативно розіграли пенальті. Мудрик, який підійшов до одинадцятиметрової позначки, вирішив дати пас на Судакова. Останній переправив м'яч у сітку.

Наприкінці тайму бергамаски забили "гол у роздягальню" гостям з України. М'яч на свій рахунок записав Пікколі. По перерві талановитий італієць оформив дубль.

"Шахтар" вирвав нічию в компенсований час завдяки голу Абдулаєва.

Для донеччан це перший заліковий бал, оскільки "гірники" програли в першій грі "Манчестер Сіті". Наступні два матчі в Юнацькій лізі УЄФА "Шахтар" проведе проти "Динамо" Загреб.

Аталанта – Шахтар відеоогляд першого тайму

 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Аталанта Шахтар
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