"Шахтар" назвав нереальну суму, за яку готовий відпустити лідера команди
Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін розповів про те, за скільки клуб готовий розлучитися з Ісмаїлі, інтерес до якого проявляє "Рома".
Палкін прокоментував чутки, що захисник Ісмаїлі може перейти в "Рому" до колишнього тренера "гірників" Паулу Фонсеки.
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Наші гравці – це гравці "Шахтаря", а не Паулу Фонсеки. І рішення приймає клуб, куди і за скільки піде гравець. Якщо ми продаємо своїх гравців, то продаємо дуже дорого. Ісмаїлі на сьогоднішній день один з ключових гравців нашої команди і один з найкращих лівих захисників Європи. Вартість його відступних за контрактом становить 100 млн євро.
Коли ми отримаємо пропозицію в 50 мільйонів євро за Ісмаїлі, ми тільки тоді почнемо думати, щоб вступати в переговорний процес по гравцеві,
– сказав Палкін.
Новий клуб Паулу Фонсеки готовий заплатити за бразильця не більше 15 мільйонів євро. Чинний контракт Ісмаїлі з "гірниками" закінчується тільки через 4 роки.
Для Ісмаїлі сезон 2018/2019 став найкращим у кар'єрі. У всіх турнірах бразилець відіграв 39 матчів і набрав 14 очок за системою гол + пас (2+12), включаючи 2 голи і 3 асисти в 6 матчах групового етапу Ліги Чемпіонів.
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