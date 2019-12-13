"Шахтар" назвав суму, за яку готовий відпустити лідера команди
Атакуючий півзахисник донецького "Шахтаря" 31-річний Тайсон вже в зимову паузу може змінити клуб після 9 років в Україні.
У послугах капітана "гірників" зацікавлені "Палмейрас", "Інтернасьонал" і "Корінтіанс", повідомляє Goal.com.
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"Шахтар" має намір виручити за 31-річного Тайсона від 20-ти до 25 мільйонів євро.
Також за даними джерела, футболіст попросив босів "гірників" відпустити його на батьківщину ще після расистського скандалу на матчі з "Динамо". Але з часом ситуація тільки погіршилася.
Після поєдинку Ліги чемпіонів проти "Аталанти" (0:3) опорний півзахисник "Шахтаря" Тарас Степаненко досить однозначним натяком дав зрозуміти, що не всі гравці команди готові на максимум можливостей віддаватися за клуб. Зокрема, Степаненко сказав, що "деякі отримують жовту картку і не їдуть на гру з "Зорею", недвозначно давши зрозуміти, про кого йде мова.
Минулого літа інтерес до бразильця проявляв "Мілан", між "россонері" і "Шахтарем" навіть велися переговори, але донеччани відмовилися продавати свого лідера.
У нинішньому сезоні Тайсон зіграв 18 матчів за Гірників, в яких забив сім м'ячів і віддав одну результативну передачу.